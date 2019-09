Un libro negro para entender lo que mueve nuestras voluntades

El libro de este emprendedor fue rechazado por tres editoriales. Hoy Amazon lo invita a dar pláticas.

Un curso de sociología podría parecer inpráctico para un empresario, sin sentido para un financiero, o absurdo para un grupo de empleados que necesitan capacitación. ¿Antropología para mercadotecnia? Ni que trabajáramos en pirámides (por si si se confundió con arqueología). Sin embargo, tanto la sociología como la antropología aplicadas a estos temas pueden lograr resultados sorprendentes.

Trump ganó por casualidad, el éxito de la Coca Cola es un misterio, la gente compra cosas que necesita…

“La realidad es otra… existen al menos 23 atajos que toma la mente en lo individual y en masa para tomar decisiones, y esos atajos se pueden aprovechar para cualquier objetivo… tengamos la profesión que tengamos. Si los analizamos como principios, no es magia ni esoterismo… es ciencia y existe mucho estudio serio al respecto”, comenta Alejandro Llantada autor de El Libro Negro de la Persuasión en entrevista para Entrepreneur.

“La psicología social, la sociología y la antropología efectivamente pueden parecer aburridas y hasta incomprensibles para la mayoría, para mí lo eran… Pero con paciencia descubrí en ellas verdaderas joyas, que bien entendidas, describen el extraño pero predecible comportamiento humano”, añadió Llantada.

Cuántas veces nos preguntamos, ¿qué hay detrás de todos esos mensajes publicitarios y políticos? ¿Cuáles son los hilos que mueven a las masas a comprar algo excesivamente caro o a pelear guerras que parecieran ilógicas y crueles? Alejandro Llantada provee en su libro herramientas psicológicas para entender el arte de la persuasión de una manera informativa pero entretenida.

“En todos mis años como consultor de mercadotecnia y recursos humanos, me veía obligado a investigar de fuentes científicas y el tema de persuasión siempre me pareció fascinante pero poco y mal explicado. A través de mucho esfuerzo, experimentación y pruebas reales en campo, pude ponerle orden a ese conocimiento para volverlo sencillo y práctico para mi propio uso; resultó al final un libro que ha sido Best Seller a nivel mundial por tres años consecutivos. ¡Parece que no era yo el único que necesitaba esta información! Me llena de gusto y con humildad agradezco a todas las personas que me contactan para hacerme saber cómo lo han utilizado con éxito”.

El Libro Negro se vende únicamente a través de Amazon tanto impreso como digital, Llantada da razón de ello: “Tres editoriales me dieron la espalda y no insistí… simplemente lo publiqué por mi lado. Debido al éxito, ahora cada año Amazon me invita a dar pláticas y entrevistas para que promueva la publicación independiente, lo que acabo proponiendo es un estilo de vida: promuevo la libertad que ofrece el escribir y publicar tus experiencias”.

Debido a su éxito, el libro se tradujo al idioma inglés. A raíz de esto, Alejandro Llantada se convirtió en Entrepreneur: ofrece conferencias y cursos de liderazgo, persuasión, integración de equipos y consultoría de mercadotecnia en The Persuasion Institute of The Americas. También es autor de La Estrategia del Principito: Alcanza tus sueños sin Maquiavelo.

“Es necesario saber persuadir para poder trascender, en lo que sea”, concluye Llantada.