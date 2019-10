Lo que puedes aprender de la innovación de Nintendo Labo

Si no has visto el video del lanzamiento de Nintendo Labo, tienes que verlo a continuación y aprender una lección de innovación.

En días pasados se llevó a cabo en las Vegas el Consumer Electronics Show, CES, uno de los eventos más grandes de tecnología.



De todo lo que se anunció, no fueron los nuevos celulares, drones o aplicaciones de realidad virtual lo que me llamó más la atención, si no el nuevo lanzamiento de Nintendo Labo.



Si no has visto el video del lanzamiento de Nintendo Labo, tienes que verlo a continuación, ya que incluso describir el producto puede ser complicado:







Ver este video por primera vez me dejó con la boca abierta, y las otras 300 veces que lo he visto el efecto ha sido muy parecido.



Y es que más allá de lo divertido que se ve jugar con estos nuevos gadgets de cartón, me ha sorprendido lo creativo e innovador de esta nueva apuesta de la casa de Mario Bros.

Nadando en aguas tranquilas

Desde hace ya varios años, el mercado de los videojuegos ha ido en crecimiento, lo que antes era considerado un mercado de nicho exclusivamente para niños, hoy se ha vuelto una de las industrias con mayores crecimientos, según el Global Games Market Report que Newzoo publicó en 2017, existen más de 2.2 mil millones de gamers y el valor del mercado es de más de 108 mil millones de dólares.



De esto, 33.5 mil millones son de la categoría de consolas, la cual es dominada por tres grandes jugadores, Xbox de Microsoft, Play Station de Sony y Nintendo.



Estos tres competidores sin duda han dado todo lo que tienen en una incesante carrera por ganarse el corazón (y las carteras) de los consumidores.



Sin embargo, hay algo que diferencia a Nintendo de los otros dos, y es que si bien Xbox y Play Station han estado compitiendo desde hace tiempo por tener las mejores gráficas, los procesadores más rápidos, los mejores marketplaces en línea y sacar el siguiente mejor juego para pelearse entre sí a los mismos grupos de consumidores, Nintendo ha decidido jugar otro juego completamente.



Nintendo se ha creado su propio Océano Azul.



Si llegaste al mundo del emprendimiento en los últimos años, quizá no te haya tocado conocer el libro “La estrategia del Océano Azul” de Renée Mauborgne and W. Chan Kim, pero hace unos 10 o 12 años, ese libro era lo más leído en el mundo de los negocios.



El punto central de estos autores, establece que la mayoría de las empresas compiten ferozmente como tiburones por tener mejoras incrementales de aspectos similares a los que tiene su competencia, peleándose los mismos clientes unos de otros, creando así “océanos rojos” (llamados así por lo sangrienta que puede llegar a ser la competencia).



Mientras eso pasa, las empresas más innovadoras han decidido salirse de estas aguas y crear totalmente nuevas categorías, creando así “Océanos Azules” donde no hay, o hay mucha menos competencia.



Al ver el nuevo video de “Labo“, me quedó claro, Nintendo ha decidido navegar en un océano completamente azul.



Mientras que las otras dos consolas se pelean por robarse entre sí algunos puntos porcentuales del mismo segmento de mercado, Nintendo está jugando otro juego completamente.



Nintendo ha decidido no pelear por tener las mejores gráficas, o las mejores experiencias multiplayer, en su lugar, ha decidido crear una experiencia totalmente diferente.



En un momento en el que la realidad virtual parece ser el siguiente gran paso par el mercado de videojuegos, y todos están apostando por tener la mejor tecnología, Nintendo decidió re pensar totalmente la categoría y lanzar una nueva línea totalmente inesperada, utilizando cartón y la imaginación de los consumidores para revolucionar la experiencia de juego.



Ahora que lo pienso, Nintendo ha estado nadando en su océano azul desde hace tiempo, y es que desde que lanzó su consola Wii, se ha distanciado cada vez más de los competidores, apostando a aspectos completamente diferentes.



El año pasado, con el lanzamiento del Nintendo Switch, la compañía japonesa demostró de nuevo que se encuentra en una categoría totalmente diferente a la de sus competidores, apostando por la movilidad y la versatilidad, algo que ninguno de sus competidores ha explorado.



Y ahora finalmente, con este nuevo lanzamiento, Nintendo nos deja claro que sabe explotar las diferencias que lo separan de los demás, mientras las experiencias de jugar con el control de un Xbox o un Play Station son prácticamente las mismas que han sido desde hace 20 años (considerando la evolución como mejoras incrementales), la propuesta de aumentar la experiencia del juego con los kits de cartón para armar nos enseña que la visión de Nintendo sobre lo que se puede hacer con su consola, va mucho más allá.



Al final del día, habrá quienes sigan teniendo la gran discusión si es mejor comprar un Play Station o Xbox, sin embargo, millones de nuevos jugadores que no habían sido atraídos a los videojuegos, ahora verán Nintendo Labo como una forma atractiva de pasar tu tiempo.



Nintendo no se pelea por quitarle unos puntos porcentuales de la participación de mercado a los demás, si no que ha decido crear su propio segmento.

¿Qué podemos aprender?

Como emprendedores, creo que hay una gran lección que rescatar de la estrategia de Nintendo, y es que en lugar de crear productos o servicios que sean incrementalmente mejores de los de nuestra competencia, tenemos que apostar por crear experiencias y propuestas de valor que sean completamente diferentes, para en lugar de querer “nadar con tiburones”, podamos navegar en aguas tranquilas.



Así que si te encuentras pensando cómo puedes mejorar algunos aspectos que tu competencia ya ofrece, o crees que vas a ganar simplemente por tener un mejor precio, es momento de empezar a pensar diferente.



Si no lo has leído, de verdad no pierdas oportunidad y acércate a La Estrategia del Océano Azul, sin duda uno de los top 5 cinco libros de emprendimiento que he leído.