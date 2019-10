Sobreviviendo a las sirenas después del 19 de septiembre

Para nadie es un secreto que Starbucks lidera el mercado de las cafeterías en México gracias a Alsea. Pero, incluso con dilemas como el pasado terremoto, hay una joven cadena que busca competir con su oferta.

Yo la verdad disfruto mucho gestionar proyectos a partir de iniciativas que tengo cuando descubro áreas de oportunidad (trillado término ya para las deficiencias) en alguna empresa, institución o figura pública; ya que para mí esto va más allá de ir “tocando puertas“, pues me permite más bien construirlas y así generar más clientes.

Claro, por lo anterior, hace unos días me tocó salir con premura de mi universidad (#OrgulloUP) después de una cita donde presenté una propuesta y, aunque me prometí no olvidarlo, ni el frío me recordó comprarme un café de olla que me gusta y que venden en el Cielito Querido que está en las instalaciones. Fue así que con las manos un tanto entumidas por las bajas temperaturas, tomé ruta hacia La Salle de Benjamin Franklin, pues tenía otra cita para desarrollar un proyecto. Lo primero que pensé fue en ir al Starbucks que está adentro de la institución, pero poco antes de llegar, mientras buscaba “como aguja en pajar“ un lugar de estacionamiento, vi de reojo un lugar que me dio curiosidad.

Con la promesa de unos conocidos lasallistas de que mi coche estaría seguro, me estacioné y le dejé a una señora las llaves en la calle de Benjamin Hill, calle donde está el establecimiento que llamó mi atención, pues no sabía si era parte o no de la universidad. Como no me iba a quedar con la duda, entré y me encontré con una cafetería llamada Roxbery, la cual en primera instancia, para ser honestos, me hizo pensar que su café era peor que el de las maquinas de tienda, pues vi que su costo era mucho menor que el de una cadena de prestigio (no me tomes por prejuicioso, que en otras cosas lo has hecho). De manera sorpresiva tomé uno de los paquetes de café molido y leí que era de origen chiapaneco, lo cual, por su denominación de origen es garantía de gran sabor.

Tras no obviar la respuesta, pregunté y me confirmaron que es el mismo café que servían por aquel precio que, con la competencia que existe, me sorprendió. Así salí con mi café de aquel lugar al que me prometí regresar a investigar (como lo hice cuando descubrí Cielito Querido y supe después que era de Grupo ADO), pues soy un gran fan de encontrarme con marcas, negocios o empresas mexicanas que van por todo y no le temen al sistema o a sus competidores.

Tras unos días, tuve que regresar a la Condesa y dije, me voy a dar una vuelta por la cafetería. Al entrar de nuevo, y sin verme sospechoso, sino más bien como un cliente con iniciativa, pregunté la razón del precio del café, a lo cual me comentó la gerente que era una decisión estratégica, pero también un llamado al precio justo. Me dejó pensando unos segundos en el tema del precio y, mientras seguía escuchándola y echándole un ojo a la carta, se nos acercó un joven para preguntarme si ya había probado las donas cuadradas pues acompañaban muy bien al café americano.

Tras la primera mordida a la dona que él me invitó, le pregunté si era parte del equipo de servicio o de la administración, a lo cual me respondió que un día era parte de cierta área y luego de otra, pues el perfil de fundador pasivo no le gustaba. Me llamo Omar Badui, comentó, y mi objetivo es que aquí te sientas incluso tú como cliente, parte del equipo. Palabras que tenían sentido mientas sólo podía hacer gestos de agradecimiento debido al bocado de dona.

“Tengo dos hermanos, Pepe y Karen, con quienes comparto este reto que no ha sido nada sencillo. Desde que nos propusimos abrir Roxbery, decidimos ser parte activa de todo, lo cual nos ha costado desde quemadas al hornear el pan, hasta irnos a Chiapas para conocer de lleno el trabajo de nuestros proveedores de café. Sabíamos que los primeros convencidos de nuestro negocio debíamos ser nosotros, y así transmitirlo a todo el equipo para que ellos por convicción lo lleven a los clientes“.

Me agradó así darme cuenta de que la cafetería manejaba varios productos. Desde jugos naturales personalizados, hasta crepas o helado de yogur, pero lo que mejor sabor de boca me dejo fue la disposición de Omar de acercarse con esa buena intención con un cliente preguntón como yo (ya les contaré otras anécdotas).

Algo que de verdad me hizo reflexionar fue cuando me contó cómo han tenido que adaptarse sin perder su esencia después del terremoto del 19 de septiembre pasado. “Nosotros empezamos la cafetería hace siete años en el Tec de Monterrey CDMX, luego abrimos esta en Condesa que, aunque forma parte de la estructura de La Salle, es la única de las tres que tiene acceso al público en general y no sólo al alumnado, pues abrimos otra en Unitec Cuitláhuac. Oportunidades de crecer y abrir otras sucursales hemos tenido, pero nos gusta que el proceso de siembra sea el adecuado en cada lugar. Todo iba en orden hasta el terremoto de septiembre, pues tuvimos que cerrar Tec, además de que aquí en Condesa por ser de las zonas más afectadas, perjudicó mucho nuestro ritmo. Pero con ajustes, distribuyendo a nuestra gente en las sucursales y generando alianzas, es como hemos salido adelante“.

Siempre empato mucho con otros emprendedores mexicanos, pues yo mismo veo y vivo cómo las circunstancias en el mercado no son siempre las que quisiéramos, y saber que la catástrofe que vivimos con el terremoto no ha sido impedimento para que tres jóvenes mexicanos sigan con su sueño de competir un día con el gigante Starbucks, aun cuando su músculo por ahora no se compara, eso me sigue inspirando.

Por ahora sé que su camino no es fácil, aun cuando se percibe un crecimiento en el negocio de las cafeterías, ya que Starbucks sigue arrasando, con todo y que Punta del Cielo, The Italian Coffee, Cielito Querido, El Jarocho, Juan Valdez y otros, están empujando fuerte con su oferta. Habrá que seguir de cerca de Roxbery y a sus trés emprendedores, pues potencial hay para que se consoliden como éxito mexicano a largo plazo.