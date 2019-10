El drama de Tonya Harding y los 5 consejos para afrontar el conflicto a tiempo

The New Employee Manual

La gente que rodeaba a Nancy y a Tonya sabía que las cosas no estaban bien. Entrenadores, representantes, familiares y amigos deben de haber percibido la tensión en sus rostros. Quizás si alguien hubiera tomado una medida que liberara la tensión acumulada, las cosas habrían sido distintas. Hoy es algo que tú puedes —¡y debes!— hacer con tu equipo de trabajo. No dejes que se retraigan en sus laberintos emocionales, escúchalos, dialoga con ellos, anticípate a lo que podría suceder, imagina los posibles escenarios y trabaja para construir entre todos el que resulte más benéfico para el desempeño del equipo.

Tu rol como líder no es tomar partido. Es muy posible que sientas mayor afinidad por uno de los implicados, pero debes de mantenerte objetivo y no engancharte con los detalles que ambas partes te querrán hacer ver.

Tanto Tonya Harding como Nancy Kerrigan eran muy talentosas y altamente competitivas. Ambas tenían una necesidad voraz por sobresalir y ser reconocidas como las mejores. El conflicto entre gente talentosa es natural. Si logras formar un equipo capaz y competente puedes estar seguro de una cosa: habrá conflicto entre sus integrantes. Celos. Envidias. Hipersensibilidades. Resentimientos. Tu trabajo como cabeza es enfrentarlo. No hagas como que no sucede nada. Acepta que el conflicto existe y afróntalo. De eso trata el liderazgo.

Han pasado 24 años del evento y una película titulada I, Tonya , protagonizada por Margot Robbie y Sebastian Stan, lo vuelve a poner sobre la mesa. La diferencia es que ahora se le da su lugar a Tonya Harding y se intenta explicar cómo vivió ella los hechos. La cinta, dirigida por Craig Gillespie, supone que Harding en verdad no fue parte del plan para atacar a Kerrigan y que el objetivo de Gillooly en verdad era hundir a su ex mujer.

Las investigaciones relacionadas con el ataque no tardaron en arrojar luz en torno a lo sucedido: Jeff Gillooly, ex esposo de Harding, y su amigo Shawn Eckhardt habían pagado a su guardaespaldas, Shane Stant, para que le quebrara la pierna a Nancy Kerrigan. Concluimos entonces que Tonya estaba implicada. Era obvio que ella había maquinado el ataque para dejar fuera a su acérrima rival e incrementar así la probabilidad de ganar el oro en los Juegos Olímpicos. ¿O no?

