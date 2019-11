Suupergirl: lecciones malvadas para crear tu propia marca

Conoce la historia de una chica a la que le gusta dar consejos y decir muchas verdades y ha formado una comunidad de 400 mil seguidores.

March 7, 2018 9 min read

Si eres heavy user de Facebook y te gustan las ilustraciones con mensajes coquetos, probablemente te has topado alguna vez con Suupergirl, una chica malvada a la que le gusta dar consejos y decir muchas verdades. Con sus mensajes sarcásticos e inspiradores, cargados de tonos pasteles y salpicados con diamantina, Suupergirl alcanza cada mes a millones de personas. Hoy día, su comunidad de seguidores suma casi 400 mil…¡y no ha pagado por alcanzar a ni uno de ellos!

Pero la historia no termina ahí. De ser un personaje que habitaba únicamente en las redes sociales, Suupergirl se convirtió en la protagonista de unas divertidas libretas y de unas agendas súper originales que se vendieron como pan caliente; muy pronto se le verá en llaveros, peluches, dijes, chamarras, mascadas y otros productos. Su éxito ha sido tan grande que marcas reconocidas se han ofrecido a comprarla por sumas cuantiosas, pero ella se ha resistido en pro de conservar su autonomía.

¿Cómo lograron los creadores de Suupergirl ganarse al público feisbuquero y convertir a este personaje en una exitosa marca? He aquí sus verdades.

1. La autenticidad lo es todo

Detrás de Suupergirl se encuentran Vania Bachur, ilustradora y diseñadora gráfica, y Pepe, su hermano, quien se encarga de la parte operativa y financiera. Ella es la parte creativa, la artista. Él se encarga de crear las estrategias de venta, contactar a los proveedores y ver los números.

“Estudié diseño gráfico en la UNITEC y tuve mi primera experiencia profesional en agencias de publicidad. Me gustaba lo que hacía, pero siempre he sido muy ambiciosa; sentía que me faltaba algo. Quería crear mis propios personajes, así que comencé a hacerlo mientras escalaba puestos”, comparte Vania.

Contrario a lo que sucede hoy día con muchas startups, Vania no se rompió la cabeza pensando en cómo innovar para ganar dinero. Todo se dio de manera natural: hizo lo que más le gusta y el crecimiento fue la consecuencia. “Siempre me ha gustado dibujar chistes para mis amigos. Una amiga me sugirió crear una fanpage para subirlos, y poco después descubrí que a la gente le gusta el humor oscuro disfrazado de tonos rosas”. Así surgió Suupergirl, un personaje que refleja su personalidad. “Suupergirl soy yo. Amo a los superhéroes, siempre me visto de tonos pastel y tengo un humor bastante negro. Todo lo que dibujo son cosas que me pasan a mí o a mis amigos”.

Quizá esto explique que, después de cuatro años y sin invertir un solo peso en publicidad, su página en Facebook haya pasado de tener 25 a casi 400 mil seguidores y se haya convertido en una marca establecida. “Suupergirl ha crecido de manera orgánica porque es un proyecto honesto, y eso la gente lo percibe”, explica Vania.

2. Tu público sabe cuando te interesas por él

Vania sabe perfectamente quiénes son sus seguidoras en Facebook. Sabe que su público es mayormente femenino, pero no son niñas; que tiene un sentido del humor algo complejo y que ama compartir cosas que le divierten con su círculo de amigas.

“Para mí es importante que mis seguidoras me sientan cercana a ellas, casi como si fuera una amiga”. Esto lo logra no sólo dibujando situaciones con las que cualquiera de ellas se pueda identificar, sino invirtiendo una cantidad importante de tiempo para ganarse su confianza. “Cuando saqué mis agendas y comencé a venderlas a través de Kichink muchas de mis seguidores me escribían porque nunca habían comprado en línea y no tenían idea de por dónde empezar. Así que me di tiempo de guiarlas una por una. El hecho de que me tuvieran la confianza suficiente para comprar en línea por primera vez fue increíble”.

Vania y Pepe Bachur / Foto: Cortesía

3. ¿Quieres conectar con la gente? Crea el producto de tus sueños

En noviembre pasado, Vania salió a buscar una agenda personal. “No me gustó ninguna; todas eran oscuras, aburridas. Así que decidí hacer mi propia agenda, con el papel, los colores y las frases que me gustan. La hice a varios colores, con cada página personalizada e ilustraciones súper detalladas. Salió tan bonita que mi hermano me propuso hacer un tiraje pequeño para vender. Mandé a hacer 300 copias, las subí a mi tienda línea, hice un video para promocionarlas en Facebook y...¡la cosa se salió de control! Las vendí en 20 minutos. Duplicamos el tiraje y las volvimos a vender en cuestión de minutos, y así varias veces. En un lapso de tres semanas vendimos miles. Creo que mis clientas se dieron cuenta del cariño que les puse y estuvieron dispuestas a pagar por ello”.

4. Si no te gusta lo que haces, quizá no aguantes los golpes

Ya te lo ha dicho tu mamá y lo has leído en mil artículos: emprender no es un camino fácil. Así que, a menos que emprendas con algo que realmente te guste, es muy probable que tires la toalla antes de ver los frutos de tu sacrificio.

“Si no amara lo que hago no sería tan consistente. Dejaría de dibujar los días en que estoy de malas o me duele la cabeza. Pero dibujar ya es parte de mí, es como mi terapia. Cuando te gusta tu trabajo siempre encuentras tiempo para hacerlo, lo haces bien y rápido y dejas a un lado los pretextos”, comparte Vania.

5. El sueño de “dejarlo todo para emprender” es eso: un sueño

Quizá te has planteado dejar esa vida godín que no te satisface, irte a vivir a una isla para emprender y esperar que todo salga de maravilla. La triste realidad es que es muy probable que las cosas no salgan como las planeaste, y que vivir de tu negocio te tome más tiempo del esperado. “Siempre ten un respaldo. Si dejas todo por irte a la playa a poner tu negocio de helados y éste no genera ingresos pronto, es casi seguro que te desesperarás”.

¿Cómo ha resuelto este problema Vania? “Tengo mi trabajo fijo y a la par mis proyectos personales. Me he acostumbrado a hacer muchas cosas al mismo tiempo”. Hace varios años, Vania trabajaba en una startup diseñando videojuegos para apps móviles. Por las noches ilustraba y compartía sus diseños en Facebook. Después de un tiempo, cuando comenzó a crecer, varias marcas la buscaron para colaborar con ellas como Suupergirl. Trabajó entre otras marcas con AT&T, Volkswagen, Krispy Kreme, Vans, Pixar, Disney y Nickelodeon, con quien finalmente se quedó de manera fija.

“Hoy día tengo dos trabajos oficiales: soy directora de arte para Nickelodeon LATAM y creadora de Suupergirl. Tengo un sueldo fijo y además percibo un sueldo por proyecto de Trendinc, la agencia de marketing que formé con mi hermano”. El ingreso estable de Nickelodeon le ha permitido reinvertir todas las ganancias de Suupergirl. “Quiero ver crecer mi negocio, es mi bebé. Sé que lo que reinvierta ahora después se multiplicará”.

6. Si no tienes una idea clara de qué quieres, alguien más decidirá por ti

Es casi un hecho que, si te va bien con un negocio, tarde o temprano recibirás una tentadora oferta. Ceder a vender gran parte de tu empresa puede dejarte mucho dinero, pero ¿es eso lo que tenías en mente cuando la creaste? ¿Te preguntaste a dónde querías llegar o estuviste a la expectativa de lo que pudiera pasar? Tener claro tu objetivo te hará tomar mejores decisiones de negocios.

“Siempre tuvimos la idea de crecer Suupergirl y de otorgar licencias”, explica Pepe. “Cuando vendimos las agendas muchas marcas grandes nos voltearon a ver. Una de ellas nos ofreció comprarnos por tres años y darnos a cambio 15% de regalías. Se comprometía a lanzar Suupergirl en diferentes productos y a distribuirlos, y nosotros nos encargaríamos únicamente del diseño. Sonaba muy bien, pero decidimos no aceptar la oferta. Gracias a que hemos ahorrado y a que tenemos otros negocios que ya generan ganancias, podemos invertir en nosotros mismos y eso nos da el poder de tomar nuestras propias decisiones”.

¿Cómo se ve el futuro de Suupergirl? Esto es algo que ambos tienen muy claro. “Para enero del próximo año queremos tener un equipo de por lo menos 25 personas y más de 50 productos que se venderán en línea en México y a nivel internacional. Asimismo, evolucionaremos Suupergirl a un estudio de diseño”.

¿Estás de acuerdo con estos consejos para emprender? ¿Cuál añadirías a la lista?