Enfréntate y vence a tu frustración laboral

Nuestra mente está diseñada para protegernos en vez de llevarnos al camino del éxito.

March 15, 2018

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La desesperación ante el panorama laboral que se lleva viviendo desde comienzos de la crisis ha hecho que muchos trabajadores se conformen con el puesto que le ofrecen. No importa si realmente este no cumple sus expectativas, si no es aquello en lo que siempre soñaron trabajar o para lo que se han preparado tras largos años de estudio o másteres caros de especialización. Y todo ello se debe, en parte, al desconocimiento y al conformismo.



Al conformismo de no luchar por lo que realmente ansían y al desconocimiento de aquello para lo que son válidos y únicos, es decir, no han descubierto su misión.



Antes de continuar leyendo párate y hazte una pregunta: Si tuvieras que hacer algo el resto de tu vida, las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año, ¿qué sería? La respuesta a esta pregunta seguro que tiene que ver mucho con eso que te apasiona, que amas y te divierte.



Si tu respuesta no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahora, sin duda ha llegado el momento de replantearte tu situación y alcanzar tu propósito en la vida.

La pasión, clave para alcanzar tu propósito de vida

La pasión y la realización son imprescindibles a la hora de averiguar cuál es tu misión en este mundo y aquello en y con lo que lograrás triunfar. Además de hacer un estudio introspectivo sobre aquello que nos apasiona, para descifrar nuestra misión también tenemos que evaluar nuestros dones o talentos únicos e innatos, nuestras habilidades adquiridas, determinar nuestro rol en la sociedad, pensar en aquello que nos indigna y ser conscientes de aquello por lo que nos pagarían.



Todos tenemos una capacidad y cualidad que nos hace únicos. Si la desarrollamos nos ofrecerá varios beneficios.



Uno de ellos es convertirnos en seres y empleados únicos en una vorágine laboral cada vez más depredadora de personal humano.



Otro, y no menos importante, es que si descubrimos esta misión para la que estamos predestinados a pesar de lo que nos intente imponer la educación social que hemos recibido. Un trabajo que no percibiremos como tal puesto que, parafraseando a Confucio, “trabajar en algo que te gusta significa que no tendrás que trabajar el resto de tu vida”. Y esto es justo lo que hoy te proponemos: descubrir tu verdadera misión y trabajar en lo que realmente te apasiona y te realiza como persona.

La misión nos llevará al éxito profesional y personal

A veces nos podemos encontrar perdidos a la hora de encontrar aquello para lo que realmente somos útiles. En estos casos contar con la figura de un coach se hace imprescindible para lograrlo.



1. Encontrar tu propósito significa dejar de escuchar a tu mente protectora, a tus dudas, a tus miedos. Se trata de empezar a actuar porque tienes la certeza de que todas ellas son una farsa creadas por tu mente para que nunca salgas de esa zona de confort en la que te mantiene atrapado.



2. Tu verdadero propósito es único y original. Tu éxito está en aquello que tú sabes hacer mejor, más allá de emprender por dinero o porque a otro antes le ha ido bien con esa idea.



Un experto en ayudar a las personas a encontrar su misión profesional y cumplirla con éxito ofrece una serie de pautas básicas para comenzar a encontrar nuestra misión:



• ¿Qué harías si no te importara lo que piensen los demás? Eso es lo que debes hacer. Esa es tu misión.”

• Hoy muere tu yo condicionado y nace tu yo en esencia. Rétate a que buscar en ti lo que ha quedado enterrado debajo de esa personalidad que se te ha impuesto.

• Comprométete a hacer lo que haga falta para conseguir lo que quieres, comprométete a amarte de verdad y a sacar al líder que llevas dentro, sin importar lo que nadie diga. Este sencillo paso es más del 50% del éxito.

• Pasión. Aquello a lo que te dediques tiene que apasionarte, porque de lo contrario terminarás cansándote y abandonándolo.



Aunque creas que no has encontrado tu misión, haz como si la hubieras encontrado, ¡lo importante es que empieces!



Cuando un emprendedor encuentra su verdadera misión, encontrará su nicho ideal, creando una manera única de servir al mundo a partir de tus dones, mayores talentos, experiencias y pasiones.