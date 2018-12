Luka Modric, el niño que huyó de la guerra y ahora ya jugó una final de Mundial

July 13, 2018 3 min read

Un país de poco más de cuatro millones personas recordará el 11 de julio de 2018 como el día en que consiguieron pasar a su primer final de una Copa del Mundo. La Selección de Croacia consiguió la hazaña con un gran trabajo en equipo y con la inspiración que su capitán, Luka Modric, les transmitía.

El talentoso mediocampista del Real Madrid soltaba en llanto y era consolodo por el entrenador croata Zlatko Dalić. La emotiva imagen era la prueba de superación y de que los sueños se cumplen. Modric lo soñó desde pequeño ciuando era un refugiado más durante la Guerra de los Balcanes de 1991.

A los seis años Luka Modric vio cómo los rebeldes serbios asesinaban a su abuelo a unos metros de su casa, lo que derivó en la huida inmediata de Obrovac, su lugar de nacimiento, junto a sus padres Stipe y Jasmina, quienes buscaban protegerlo de las balas y las constantes bombas.

Los años posteriores, lo que quedó de la familia Modric vivió en Zadar (a 60 kilómetros de Obrovac) en un centro de refugiados conocido como el Hotel Kolovare.

When he was 6, his grandfather was shot dead.



His family became refugees, in a warzone.



He grew up to the sound of grenades exploding.



Coaches said he was too weak and too shy to play football.



Today, Luka Modric just led Croatia its first ever #WorldCup final.#CROENG pic.twitter.com/plOsy9nQcq