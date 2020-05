Emprender en internet, ¿es posible y lucrativo?

August 15, 2018 6 min read

-¡Papá necesito ayuda con la tarea de mate!



-Busca en YouTube que ahora no tengo tiempo de explicarte.



-¿Cómo preparo el ceviche? Voy a buscar la receta en el canal de Gastón Acurio.



Estas son situaciones comunes en cualquier lugar del mundo, si hay tantas personas con alguna necesidad de aprender, del otro lado también hay cientos de miles con algo que enseñar.



¿Es posible?



Definitivamente todos tenemos algo que enseñar. ¿No lo crees?



Te voy a contar una historia que te aclarará la duda sobre todo lo que puedes enseñar en internet.



Érase una vez una chica que no había aprendido a andar en bicicleta, los intentos en la infancia fueron con la bicicleta de sus hermanos mayores, los pedales y el suelo no eran algo sencillo de alcanzar. De esa época los recuerdos se resumen en dos cosas 1) rodillas rotas y 2) buenas sesiones de burlas.



Treinta años después, las vueltas del destino llevaron a esta chica a acompañar a su hijo en esa etapa, con la fiel convicción que su hijo aprendería a montar bicicleta lo acompañó hasta que logró pedalear. Ese logro de su hijo avivó la emoción de intentarlo nuevamente, pero al igual que de niña caía contra el suelo.



Un día pensó seguramente no soy la única que está aprendiendo a montar bicicleta a esta edad, comenzó a buscar videos sobre adultos aprendiendo a montar bicicleta y ¿adivina qué?, había un curso completo de una bici-escuela en Argentina, con explicaciones detalladas, videos y demás.



Y así fue, como revisando un curso básico de 20 minutos y poniendo en práctica lo aprendido en menos de una hora ese día del mes de enero antes de cumplir sus 37 años y frente a su hijo logró pedalear por primera vez.



Esa chica soy yo. Así es, si alguien puede enseñar a otro a través de internet a montar bicicleta, ¿qué es lo que no puedes enseñar en internet?



También sabemos que la tecnología para enseñar en internet es cada vez más sencilla y accesible, entonces no queda duda: Enseñar en internet es totalmente posible.



¿Enseñar en Internet en lucrativo?

Definitivamente sí, según la revista Forbes la industria de la enseñanza en línea ascenderá 325 mil millones de dólares para 2025.



Una industria que tiene las puertas abiertas a nuevos practicantes, gracias a la aparición de mercados para la venta de cursos, lo que la convierte en una gran oportunidad para todas aquellas personas que deseen generar ingresos enseñando lo que saben.



Ahora bien, ¿todos tienen éxito emprendiendo en internet enseñando lo que saben?



Definitivamente no, muchos de los que hoy tienen éxito miran hacia atrás y cuentan las historias que han aprendido, no solo basta con tener algo que enseñar y utilizar la tecnología adecuada para hacerlo. Si no mantienes tu enfoque en tu audiencia no va a funcionar.

Como cualquier otro negocio, emprender en internet enseñando lo que sabes necesita satisfacer las necesidades de la audiencia, de lo contrario no va a prosperar. Entonces, ¿es complicado? ¡No! Es posible, es lucrativo y es sencillo, solo necesitas tener el conocimiento y las herramientas necesarias para lograr que tus cursos en línea se conviertan en tu hobby y trabajo de tiempo completo.



¿Serán las muy lucrativas sumas de dinero que genera? ¿O quizás sea por la noble labor que representa el hecho propio de enseñar? Sea cual sea la causa, cada día son más y más la cantidad de personas que desean emprender a través de internet enseñando lo que saben, esta es la razón por la que necesitas una estrategia que te haga destacar y te oriente al logro de tus metas.



Los casos de éxito con la enseñanza en línea, van desde emprendedores (como los que veremos más adelante) cuyos cursos están disponibles a través de sus propios sitios (o de alguna plataforma), hasta aquellos que decidieron escalar y generar estas mismas plataformas con modelos de negocios mucho más avanzados.

Grandes organizaciones, grandes plataformas

Lynda.com, un sitio creado por la entonces Diseñadora Web Lynda Weinman, el más antiguo e icónico de todos los aquí mencionados, fue adquirido por el gigante LinkedIn en Abril de 2015 por $1.5 billones de dólares.



Udacity.com, una plataforma creada por un ex-profesor de Stanford quien luego de experimentar el alcance del e-learning no pudo regresar a las aulas donde impartía clases a 25 alumnos. En cambio, en sus clase online se apuntaron 160.000 estudiantes (actualmente Udacity cuenta con más de 50.000 suscriptores de pago y más de 5 millones de usuarios).

Emprendedores

Angela Fehr. Acuarelista, gana $7, 000 dólares al mes enseñando en línea cómo trabajar con acuarelas. Visita su sitio.



John Azzi y Eliot Arntz. Programadores, en sólo 8 meses, tenían más de 100.000 estudiantes inscritos y generaron un millón de dólares. Visita su sitio.



Las historias de éxito de quienes han emprendido en internet enseñando lo que saben son muchas, la pregunta es: ¿Te atreves tú a ser la próxima?