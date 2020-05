¿Olvidas verificar tu auto o tus multas? Ellos tienen la app que resuelve tus problemas

August 20, 2018 9 min read

Fue tal la contaminación ambiental en el Valle de México entre abril y agosto de 2016, que en varias ocasiones se activó el programa Doble Hoy No Circula para intentar bajar las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Para implementarlo, la autoridad notificaba la noche previa qué vehículos no iban a circular, pero algunos capitalinos no se enteraban y sacaban su coche exponiéndose a ser multados. Durante esos meses, la app Auto Chilango registró al 50% de sus usuarios como activos, repunte que se repite cada que hay contingencia en la Ciudad de México.

“La gente quiere que le facilites la vida porque estas medidas pueden ser confusas. Por eso adaptamos el producto para responder a las emergencias, lo que nos ayudó a generar confianza y a crecer nuestra base de usuarios”, señala Guillermo Guadarrama, CEO y cofundador de Auto Chilango, plataforma que registra más de 1.5 millones de usuarios y más de 1.7 millones de autos, y que ayuda a los conductores de la Ciudad de México y el Estado de México a mantener y gestionar el historial de sus autos en aspectos legales, financieros, de mantenimiento y de regulaciones.

La plataforma reúne toda la información del vehículo y manda alertas de mantenimiento, verificación, infracciones, del programa Hoy No Circula y contingencias, guías de acción en caso de percances o fallas mecánicas, además de un directorio de corralones, estacionamientos, gasolineras, talleres y vulcanizadoras. Desde su blog, mantiene informados a los conductores en momentos importantes como el cambio en el reglamento de tránsito, la suspensión de la verificación o de las infracciones de las grúas. “Les decimos por qué es importante y cómo les impacta. Somos una fuente confiable para aclarar sus dudas e incluso nos escriben para saber si lo que se dijo en la tele es verdad o no, aun si no son nuestros usuarios”, presume Rodrigo Ramírez, quien es cofundador y director de Marketing de la app.

No sólo eso. A inicios de este año, Auto Chilango se volvió transaccionable, es decir, permite realizar pagos de tenencia, multas, cotización y contratación de seguros, y recargas de dispositivos TAG para circular en las vías de cuota, todo desde la misma plataforma.

Gracias a la cercanía que mantiene con sus usuarios y a las actualizaciones en su producto, la app creció en 15% su número de descargas en el primer trimestre de 2018, añadiendo 150,000 usuarios. En promedio, el 30% del total son activos al mes (es decir, que abren la aplicación y realizan algún tipo de acción), y el 4% la utiliza para hacer transacciones.

Además, la plataforma está calificada con 4.2 estrellas (de cinco) en las tiendas de iOS y Android, y en 2014 obtuvo el segundo lugar en innovación en el BBVA Open Talent e Intel la reconoció como una de las mejores cinco apps en Latinoamérica. La cereza del pastel: Auto Chilango es hoy un negocio rentable.

Rodrigo Ramírez y Guillermo Guadarrama, cofundadores Auto Chilango l Isaac Alcalá / Entrepreneur en Español

Prueba, error y datos

Generar ingresos no fue fácil para Guillermo y Rodrigo. Incluso tuvieron que pasar por varios modelos de negocio y hacer iteraciones antes de descubrir cuál era el correcto. La primera versión, en julio de 2013, tuvo mucha tracción en AppStore reuniendo unos 50,000 usuarios. Esto motivó a los jóvenes a renunciar a sus trabajos para enfocarse en su proyecto y aplicar a la aceleradora 500 Startups.

Ahí, durante cinco meses recibieron mentoría y experimentaron para descubrir los alcances de su producto, pues en aquel entonces su modelo era freemium, es decir, la descarga era gratuita pero simplificada, con cuatro de siete features disponibles. Para acceder a las funcionalidades completas y obtener la versión premium, el usuario debía pagar. Su tasa de conversión era del 10 por ciento.

“Aunque teníamos ventas, queríamos ir más allá de desbloquear features por un dólar porque había todo un ecosistema de necesidades y de participantes”, explica Guillermo. Sin embargo, el cambio fue paulatino. “No era momento de ser rentables, sino de ganarnos la confianza, entender a los usuarios y generar tracción”, admite Rodrigo.

Pasaron dos años y validaron varios modelos, probando desde verificar el auto o llevarlo al servicio hasta generar leads para talleres mecánicos. Pero para que estos funcionaran necesitaban implementar un call center y enfocarse en la parte operativa más que en la tecnológica, por lo que los descartaron.

Tras experimentar e investigar, descubrieron su modelo actual: ser una plataforma de información y de pagos, cobrando un fee de entre el 4% y el 10% por transacción. “Nuestra meta es ser un e-commerce de servicios, cubriendo todo el ciclo de vida del vehículo, desde que estás pensando en comprarlo, mientras lo mantienes, durante los riesgos que se puedan presentar y cuando lo vendes”, asegura Rodrigo.

Para poder soportar el aumento en su tasa de conversión y la generación de ingresos, los emprendedores tienen un as bajo la manga: Auto Fleet, un producto similar a Auto Chilango, pero pensado para empresas. “Ingresan los datos de sus flotillas y la plataforma les avisa cuántos autos tienen que verificar, cuáles tienen multas y qué tarjetas de circulación hay que renovar”, explica Rodrigo. La plataforma tiene más de 600 clientes y más de 30,000 vehículos administrándose, y cobra un fee mensual por vehículo. “Es nuestro propio B2B como estrategia para reforzar nuestro B2C. Este producto ha sido con el que más nos hemos rentabilizado”, explica Guillermo.

También lanzaron recientemente Total Check, un asesor online para conocer los antecedentes de un vehículo, desde un choque hasta reportes de robos y adeudos, al momento de hacer una compra.

Más allá de la CDMX

Poco más de cinco millones de vehículos automotores están registrados en la Ciudad de México, según datos del Inegi a 2016. De sus dueños, uno de cada tres es usuario de Auto Chilango. “Todavía nos falta parte del mercado local, y si consideras que hay más de 30 millones de autos en el país, el pastel es enorme”, señala Guillermo, y reconoce que aumentar su participación requiere de mucho detalle y tiempo.

De entrada se enfrentan a un “problema feliz” por su nombre: al inicio, éste les ayudó a generar empatía con los usuarios porque se apropiaron de la app como algo muy de su ciudad, pero ahora que quieren llegar a todo el país analizan si cambiarán de nombre o desarrollarán una nueva plataforma que no se limite a una zona geográfica.

Además, los emprendedores deben de tropicalizar su contenido a la legislación y situación específica de cada estado, pues no en todas las ciudades se verifica o hay fotomultas como en la capital del país. Pero ni Guillermo ni Rodrigo lo consideran un límite para crecer. “Tecnológicamente estamos listos porque el producto de flotas nos hizo desarrollarnos para ciudades importantes como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Aguascalientes y Hermosillo. Más bien se trata de una estrategia de marca.” Y adelantan: “Para el primer trimestre de 2019 podríamos tener ya listo un Auto Chilango para otros estados.”

Por lo pronto, los emprendedores se concentran en ser más transaccionables para que el usuario pueda comprar lo que necesite para su auto desde la app, con descuentos y beneficios. “Queremos convertirnos en el puente entre el conductor y los entes de la industria automotriz”, dice Rodrigo.

Para lograrlo, hace un año se acercaron a Solera, empresa estadounidense de software automotriz con presencia global, que completó una ronda de financiamiento para la startup. La sinergia ha sido natural y los beneficios tangibles, pues el 90% de las aseguradoras del país son sus clientes, además de que trabaja con unos 4,000 talleres y 5,000 proveedores de piezas. “Son una caja de juegos para poder conectar cosas y acercarlas al usuario final”, afirma Rodrigo.

Auto Chilango es sólo el inicio de la aventura. Para los emprendedores, el mercado automotor tiene muchas áreas de oportunidad para innovar, sobre todo con la información e inteligencia de datos que poseen y la iniciativa de datos abiertos del gobierno.

“Hemos encontrado correlaciones entre las marcas del vehículo con cierto tipo de multas de velocidad y la probabilidad de riesgo”, explica Guillermo. ¿Quiénes estarían interesados en este tipo de inteligencia de datos? Aseguradoras que buscan sumarse a industria de insurtech para mejorar sus modelos predictivos, arrendadoras y el mismo gobierno. Y eso, reconocen los dos, es una mina de oro.