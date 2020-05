Los tacos son estadounidenses según este presentador de noticias

August 21, 2018 3 min read

Tucker Carlson, presentador de noticias de Fox News, aseguró a un periodista de Univisión que los tacos eran estadounidenses y no mexicanos, posteriormente se defendió diciéndole “no te apropies de mi cultura”.

El presentador de Univisión, Enrique Acevedo, discutió el tema con Carlson en el programa de este, Tucker Carlson Tonight, debido a la polémica que generó una foto que compartió en sus redes sociales el restaurante de comida mexicana El Tiempo Cantina, donde se observa que fueron visitados por Jeff Sessions, secretario de justicia de Estados Unidos.

@ElTiempoCantina It is mind blowing that you would actually serve Mexican food to a bigot that is hell bent & determined to ruin the lives of Mexican people. Houstonians won’t support ANY business that supports Jeff Sessions and his #BabyJails. Was it worth it? #BoycottElTiempo pic.twitter.com/eS987ot7gT