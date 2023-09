Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Hace años, comencé a utilizar una técnica en mi negocio que aprendí de mi amigo el Dr. Mark McKergow, coautor de The Solutions Focus. Fue un cambio de juego en la forma de lidiar con las actitudes negativas que tienden a surgir cuando una empresa está tratando de resolver problemas.

Es naturaleza humana centrarse en los problemas y no en las soluciones. De hecho, muchas veces las personas parecen obsesionarse una y otra vez con los problemas. Se centran en ellos hasta el punto de convertirse en expertos, pero en el problema. He descubierto que es fundamental ayudarle a personas como estas en la organización a cambiar su mentalidad para que se enfoquen en las soluciones en lugar de los problemas.

Por ejemplo, al hablar con un grupo de franquiciados, empleados o incluso miembros de mi organización (BNI), aprendí a hacer una serie de preguntas sobre la ansiedad que sentían en torno a cualquier problema en particular. Por ejemplo, podría preguntar a un grupo: "¿Cuáles son algunas de las cosas que son un problema para ustedes?" A veces, podrían decir algo como: "Las referencias. No estamos obteniendo suficientes referencias de calidad". Una vez que conocían el problema, podía aplicar el proceso.

Conocer la dimensión del problema

Primero, comenzaría diciéndoles que creo que puedo ayudarles con la solución a este problema. Luego, le haría la siguiente pregunta a la persona que lo planteó: "En una escala del 1 al 10, donde 1 significa que no están obteniendo ninguna referencia de calidad en absoluto y 10 significa que están obteniendo más referencias de calidad de las que jamás imaginaron, ¿qué puntaje le darían al problema?" Irónicamente, las personas a las que les he hecho este tipo de pregunta casi siempre dicen algo cercano a un 4. Entonces, en este ejemplo, digamos que la persona me dice que el puntaje que le dan al problema es un 4. Mi respuesta a esa declaración siempre es... "¿Por qué tan alto?" Cuando digo eso, la persona casi siempre parece totalmente perpleja y dice algo como: "No, dije un 4, eso es bajo, ¿verdad?" Yo respondo diciendo: "Sí, entiendo, dijiste un 4 de 10. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo calificaste con un 4 en lugar de un 3 o un 2? Nombra solo una cosa que te haya hecho darle un 4 en lugar de una calificación más baja". Luego me ofrecen una razón positiva por la que le dieron al problema un 4 en lugar de un número más bajo.

Identifica lo que funciona

Ahora, y esto es importante, me dirijo a otra persona, no dejo que la persona con la queja controle el diálogo. Me dirijo al resto del equipo y digo: "Alguien más, dame solo un factor, solo uno, que esté funcionando para ti en este asunto". Luego, alguien más inevitablemente me da otro. Repito el procedimiento una y otra vez con diferentes personas. Cada vez escribo la respuesta (preferiblemente en un pizarrón donde todos puedan ver los comentarios). Irónicamente, casi siempre hay alguien que dice algo como esto: "En realidad, no le daría un 4, creo que es más alto, le daría un 7 u 8". Nuevamente, digo "genial, ¿por qué tan alto?" Luego agregan su pensamiento a la lista que escribo en el pizarrón.

Revisar opciones de solución

Una vez que tengo un número justo de ideas (entre ocho y doce), reviso lentamente la lista con todo el equipo, deteniéndome en los elementos que considero particularmente efectivos y explicando por qué creo que son importantes. En esta etapa, digo algo que sorprende a casi todos: "en realidad, no creo que necesiten de mi ayuda. Ya saben lo que se necesita para resolver este problema. Han hecho un trabajo fantástico al describir casi todo lo necesario para superar este desafío y tener éxito con esta lista. Si hacen la mayoría de las cosas de la lista que me dieron, crearán uno de los grupos más exitosos que tenemos en la organización". Luego, prometo reunirme con su equipo de liderazgo después de la reunión y ayudarles a priorizar la lista en orden de importancia para el grupo.

Con demasiada frecuencia, cuando las personas se enfrentan a un problema, tienden a centrarse en los aspectos negativos. Siguen poniendo atención en lo que no funciona en lugar de mirar lo que sí funciona. La verdad es que, si nos enfocamos en los problemas, solo encontramos más problemas. Sin embargo, si nos enfocamos en las soluciones, encontramos más soluciones. Lo que el mundo necesita son soluciones. Ya tenemos suficientes problemas.