Haz tu plan de negocios con un 'Kuento' (no es broma)

October 15, 2018 8 min read

En México, 8 de cada 10 empresas fracasan antes de cumplir los 5 años de vida, y el 90% de las Pymes no sobreviven los 10 años. Los factores que contribuyen a esta altísima mortandad empresarial son varios, pero uno que nunca falta en la lista de los expertos es la ausencia de un plan de negocios profesional.

La falta de un plan de negocios dentro de las Pymes es un problema que, a lo largo de su vida profesional, observó y profundizó Jorge Martínez de Velasco Quintanilla, CEO de Kuéntame de tu Negocio, una plataforma que te permite literalmente hacer tu plan de negocios con un solo clic.

Jorge desarrolló esta herramienta en la que los usuarios bajan un documento digital al que bautizó como “cuento”, y con el apoyo de tres personajes -Conde, Doctor y Emprendedora- te guían para cargar la información en el cuento y generar tu plan de negocios profesional. Una vez concluido el llenado se sube el documento a la plataforma y con un solo clic ¡listo! Tienes tu plan de negocios profesional.

“A través de un cuento -por eso se llama Kuéntame de tu Negocio- el objetivo es ayudarte a estructurar la idea de tu negocio. Tú tienes una idea, pero andas perdido en cuanto al monto de las inversiones que requieres, el mercado al que vas a dirigirte, las alianzas que debes de hacer, propuestas de valor, etc. Todos estos factores lo vamos a analizar con Kuéntame de tu Negocio. El cuento está estructurado de tal manera que te va a ir metiendo y te va a ir haciendo reflexionar sobre muchos temas que el emprendedor no conoce”, explica Jorge a Entrepreneur.

Esta herramienta le ayuda al emprendedor a definir el objetivo de su emprendimiento, su mercado potencial, su competencia, el valor agregado de su producto o servicio; también le auxilia a conocer la inversión inicial y la forma de financiarla, a conocer sus gastos y costos. Le ayudará a generar proyecciones a cinco años, le dirá cuánto necesita vender para generar utilidades, así como a definir aspectos legales como registro de marcas, entre otras muchas cosas.

También es útil para que las startups puedan convertir la información de su negocio en cifras, para que las puedan mostrar a inversionistas que buscan proyectos viables en donde invertir su dinero.

De acuerdo con Jorge Martínez de Velasco, la mayoría de los emprendedores no hacen su plan de negocios porque no tienen conocimientos financieros y, asegura, no están obligados a tenerlos para hacerlo con su plataforma.

“Hay un analfabetismo financiero muy elevado, pero con esta herramienta es claro que la gente no requiere saber de finanzas (...) Sabemos que la gente no sabe hacer planes de negocios, pero te damos los elementos para que lo que tú me cuentes se transforme en un modelo de negocios profesional”, señala este emprendedor, quien cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en temas financieros.

Jorge explica que esta herramienta no es únicamente para emprendedores y startups, también la pueden utilizar empresarios y pymes para identificar nuevas áreas de oportunidad y acelerar su crecimiento, así como estudiantes que necesiten hacer planes de negocios y reportes financieros en un tiempo muy breve para cumplir con sus tareas.

“Le sirve a quien tiene una idea de negocio, porque le va a ayudar a estructurar el negocio. Si estoy incubando mi proyecto me va a ayudar a transformar en números mi proyecto. Si ya estoy operando, me ayudará a tener mis proyecciones a futuro sobre una base real. Si voy a sacar un crédito bancario, me va a decir si con mis ventas lo puedo pagar o no”, explica.

Esta herramienta ya es utilizada actualmente por algunas incubadoras como Startup México y Red Nacional México Emprende para ayudar a los emprendedores a tener un mejor arranque rápido de sus ideas emprendedoras.

Jorge Martínez de Velasco / Imagen: Cortesía Kuéntame de tu Negocio.

La historia de este “Kuento”

Para llegar a esta plataforma han sido 10 años de trabajo. Este proyecto inició accidentalmente, cuando un amigo de Jorge le pidió un plan financiero para una SOFOM, el cual desarrolló en un documento Excel de una forma que fuera fácil de entender y realizar.

Su plan financiero fue tan bueno que después le pidieron otro para una arrendadora de coches y de ahí derivaron varias solicitudes para diversos comercios y servicios. Su trabajo llegó hasta la Secretaría de Economía, la cual le pagó una licencia para usar su plan financiero en todos los Centros México Emprende del país.

Tiempo después, tuvo la oportunidad de charlar con Alberto Equihua, doctor en economía, quien lo invitó a un programa de radio donde los emprendedores tenían oportunidad de contactar a inversionistas. Ahí le piden hacer un CANVAS, lo que generó en Jorge la inquietud de desarrollar una forma de convertir el modelo CANVAS en números.

En ese entonces, lo invitan a desarrollar un proyecto de una escuela primaria para que los alumnos solo metieran en un sistema su información de manera aleatoria, sin orden, y en automático pudiera generar su inscripción. Su proyecto tuvo extraordinarios resultados y sentó las bases para crear Incúbate, la primera versión de Kuéntame de tu Negocio.

“Con Incúbate (2014-2015) estuve asesorando a las personas que querían participar en el INADEM. Era un cuestionario de cuatro hojas, pero me tenía que sentar con cada persona cuatro horas para hacer las reflexiones, platicar con ellos y orientarlos, hasta que llegó el momento en que me saturé y ya no podía con todos”.

Con Incúbate, los emprendedores tenían un promedio de 90 por ciento de efectividad para ser aceptados en las convocatorias del INADEM.

El siguiente paso se le ocurrió después de que una persona le mostró un programa propedéutico para estudiar en línea, el cual incluía una historia con personajes. Jorge pensó inmediatamente en que eso era lo que necesitaba y surgió la idea de crear el cuento.

Aquí empieza oficialmente Kuéntame de tu Negocio. Ahora el problema era que Jorge no tenía conocimientos de programación ni recursos para subirlo a la nube y hacerlo posible.

Jorge ya tenía toda la idea y seguía operando con su documento Excel, hasta que se acercó a un programador quien le ayuda a dar los primeros pasos para hacerlo posible. Luego se acercó a una agencia de publicidad a cotizar el trabajo de diseño de imagen para su proyecto.

Su idea llamó la atención de la agencia y le ofrecieron hacer el trabajo a cambio de acciones, lo que Jorge aceptó. “En la agencia de publicidad me cotizan y me dicen: ‘yo no quiero dinero, quiero acciones’ (...) Ellos me crearon toda la imagen, creamos personajes del cuento, registramos los personajes, los textos, la metodología, todo está registrado en derechos de autor”, explica.

Este proceso duró todo el 2016 y parte del 2017, cuando se hizo una pausa para conformar la empresa en la que se integraron los programadores y la agencia como socios.

Ahora, Jorge y sus socios están preparando Contabiliza-t, un proyecto de contabilidad precodificada, que ayudará a las personas a llevar su contabilidad sin necesidad de saber contabilidad.

Jorge otorgó un código promocional a todos los lectores de Entrepreneur para tener mayor tiempo de acceso a esta herramienta, sólo tienes que entrar, registrarte e ingresar el código promocional: WEN, y listo a generar tu plan de negocios profesional.