La fórmula de Mayim Bialik de 'The Big Bang Theory' para mezclar la ciencia, la actuación y ser mamá

November 9, 2018 5 min read

Monterrey, Nuevo León.- Es conocida por ser la pareja de Sheldon Cooper en la serie “The Big Bang Theory”, pero Mayim Bialik no solo es actriz, es neurocientífica, escritora y una famosa youtuber.

“No porque no tengas habilidades naturales para algo, significa que no puedas aprenderlo, debemos tener una meta y perseguirla, afirmó Mayim Bialik ante más de mil personas en INCmty, el festival de emprendimiento más grande de Latinoamérica.

Para ella, su carrera con neurocientífica no fue fácil. Durante sus siete años dentro de la Universidad en Los Ángeles tomó cursos de matemáticas intensivos para estar a la par de sus compañeros, además, se embarazó dos veces, por lo que tuvo que ponerle pausa a su carrera y dedicarse a ser mamá. “Durante los 7 años de carrera además de estudiar hice otra cosa: producir un humano. La decisión fue difícil en ese entonces para mi marido y para mí. En mi tesis me embaracé del segundo”, indicó.

La también escritora y actriz tomó la decisión de no continuar con un postdoctorado, “algo que se espera dentro de las ciencias” y mejor se quedó en casa con sus dos hijos. Sus hijos ahora de 10 y 13 años, están involucrados en la tecnología de una manera diferente a la que ella estuvo cuando fue niña. Su familia es importante, y así lo recalca desde el inicio de su ponencia, al dar un pequeño contexto de lo que sus abuelos tuvieron que pasar para llegar a Estados Unidos, perseguidos por la guerra. Vivían en la frontera con Polonia, al llegar aquí se instalaron en el Bronx, en Nueva York.

“Mis abuelos son inmigrantes, eso me hace americana de segunda generación. Mis abuelos dejaron Europa Oriental. A menudo tenían que cambiar fechas para cruzar fronteras. A mi mamá la educaron judíos ortodoxos, ella quería ser artista pero su familia le dijo que debía quedarse en casa”, cuenta Mayim a los jóvenes que asistieron a su conferencia magistral. Ella afirma que platica estas historias para que veamos de dónde viene, y el por qué es así. Esto en referencia a las críticas que recibe en redes sociales cuando sube sus videos, especialmente en su canal de YouTube, donde cuenta con más de 500,000 suscriptores y decenas de videos sobre diferentes temas, incluidos ciencia y tecnología.

La tecnología como aliado

“Parte de los cambios incluyen la tecnología y hacer lo que te gusta”, es la premisa con la que la actriz decidió escribir su primer libro, lanzar una página web y abrir su canal en YouTube. La escritora señala que la tecnología nos ha permito que hagamos “el mundo más pequeño, pero tiene un efecto bastante atemorizante, porque tan pronto nosotros deciframos algo, los algoritmos cambian.”

La mayoría de las personas tiene problemas para descifrar los algoritmos de Facebook o monetizar los videos en YouTube, pero no somos los únicos, la actriz en tono sarcástico afirma “Facebook no tiene problema con monetizar lo que hacemos nosotros hacemos, en lo que uno busca distintas formas de descifrarlos”. Otro punto que toca es el lado legal, el saber quién va a decir si tiene o no los derechos de alguien que está republicando un video que ella misma hizo, algo con lidian la mayoría de los emprendedores.

“Crecí sin internet y ahora tengo reuniones semanales sobre kpi´s, de esto va la tecnología, este es el mundo que se está construyendo”, finalizó Mayim Bialink, no sin antes decir que ella era ‘poco calificada para hablar de tecnología’.

Mayim Bialik es doctora en Neurociencia por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), youtuber y autora de los libros Girling Up: How to be Strong, Smart, and Spectacular y Boying Up: How to Be Brave, Bold and Brilliant.

La científica, escritora y actriz se presentó en la sexta edición del festival de emprendimiento más grande de Latinoamérica, INCmty con su charla “Empowerment and the boom of digital transformation”.