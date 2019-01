Para ser mejor, rodéate de mejores personas y más conocimientos

"En ActionCOACH contamos con varios programas para ayudar al dueño de negocios para que obtenga resultados, y uno de los programas es el BookCLUB".

“La falta de tiempo es un mito, lo que existe es una falta de prioridades”. Así se expresa María Inés Morán, directora de Operaciones de ActionCOACH Iberoamérica, y principal motor del BookCLUB de esta firma, programa que impulsa, desde hace siete años, en toda Iberoamérica y del cual dirige cinco clubes de lectura, conformados por diversos dueños de negocios, segmentados en grupos de interés.

María Inés es una mujer de convicción y una capacidad de trabajo como pocos, siempre está en constante crecimiento, enfocada en sus objetivos, perseverante en sus propósitos y bondadosa con sus conocimientos y experiencia.

Sus metas de crecer y ver crecer todo su entorno, la convierten en un motor de incansable funcionamiento. Es socia y franquiciataria maestra, además de directora de Operaciones de ActionCOACH Iberoamérica. También es franquiciataria maestra de Engage & Grow en la región, actividades gerenciales que comparte con su rol principal, de esposa y madre.

Morán, con su dinámica diaria, desmitifica la frase “no tengo tiempo”, para ella solo es una excusa, el problema radica en la falta de prioridades. Y así lo demuestra con las múltiples tareas que cumple a diario, los 365 días del año.

Y es precisamente por su inteligente manejo de las prioridades y su disciplina, que hoy se precia y enorgullece de su record personal de lectura de 36 libros al año, “…trato de mantener un ritmo que me permita leer, en promedio, tres libros en el mes”.

Este ritmo de lectura ha sido una de sus claves para dirigir con éxito, desde hace ya siete años, cinco clubes de lectura, a saber, el Bookglers, LadyBook, PearlBook, el ActionReaders y el FamilyBook.

Esta vasta experiencia y los testimonios de éxito de su creación, la llevaron a pensar en organizar un Congreso de BookCLUB de ActionCOACH, evento que fue realizado con gran satisfacción el pasado mes de noviembre, acto con el que logró que ese programa de ActionCOACH trascendiera, madurara y se convirtiera en todo un movimiento. Gracias a su visión y empeño, hoy, en toda Iberoamérica, el BookCLUB es una realidad exitosa y fructífera que se evidencia en el crecimiento y prosperidad de los dueños de negocio que en él participan.

¿Por qué crees que los empresarios se enganchan y se mantienen dentro del programa?

“La lectura es una actividad que se suele hacer en solitario, y el cambio de mentalidad de los empresarios surge cuando nuestros clientes entienden que el conocimiento se decanta cuando lo contrastas, lo relacionas y lo compartes con otro miembro del grupo.

He visto entre el empresariado, dos tipos de personas: aquellos que ya leen, y que les resulta atractivo pertenecer a un grupo con sus mismos valores y predilecciones y compartir el compromiso de analizar un mismo libro, bajo una metodología, y el otro grupo, conformado por aquellas personas que no acostumbran leer, pero que saben que la lectura es algo positivo, y que reconocen casos de éxito de las personas que leen. Lamentablemente no existen cifras oficiales, pero de acuerdo a nuestras estimaciones, más del 60% de los participantes no tienen el hábito de la lectura y, a lo largo del programa, logran desarrollar esta práctica y hacerlo con agrado, al punto de manifestar que es algo que siempre han deseado”.

¿Cómo inicia el BookCLUB y cuál es su historia dentro de ActionCOACH?

“En ActionCOACH contamos con varios programas para ayudar al dueño de negocios para que obtenga resultados, y uno de los programas más accesibles es el BookCLUB, que inicialmente reunía a los clientes para leer los libros de Brad Sugars, su creador, sin embargo, al ver la necesidad por parte de los clientes de tener más información y conocimientos de primer nivel sobre negocios, me inspiré en desarrollar más profundamente una metodología para reunir a dueños de negocios y lograr que se interesaran en leer un libro de negocios al mes, es decir 12 libros al año, pero, lo más importante, que luego de leer ese libro y de discutirlo con otros pares dueños de negocios, se establecieran el compromiso de aplicar los conocimientos en sus negocios y medir los resultados”.

¿Recuerdas como lograste reunir el primer grupo de Book Club?

“Mi grupo piloto estaba conformado por mujeres que recién egresaban de nuestro programa ActionCLUB, a ellas les mostré todos los programas que seguían en su formación, y allí estaba el BookCLUB, fue el que más les llamó la atención.

En aquel primer intento, llenamos el cupo total del Club, porque el tamaño ideal para que un Book Club sea ameno y manejable es de 12 a 13 personas. Duramos un año, porque en mi proyecto incluía probarlo por ese tiempo. A partir de allí, como vi que gustó tanto y tuvo tanto éxito, lo ofrecí a mis clientes y a mis prospectos. Para mi satisfacción, volví a tener un lleno total”.

¿Es un mito la falta de tiempo de los dueños de negocios?

“A lo largo de estos 16 años que he estado coacheando a dueños de negocios en ActionCOACH, he podido constatar que la falta de tiempo es un mito, no existe, lo que existe es una falta de prioridades.

Así que cuando tu entiendes y te comprometes, y estás invirtiendo en un programa en el cual tienes que pagar para pertenecer a él, y sabes que tienes que llegar con el libro leído y discutido, porque hay otras personas que lo van a hacer, entonces, el tiempo aparece de manera mágica.

Hay gente que ha aprendido a avanzar en la lectura los fines de semana, hay quienes se despiertan muy temprano y se dedican a leer, otros lo escuchan en forma de audiolibro mientras hacen ejercicios o van en sus automóviles, y otros que prefieren avanzar poco a poco todas las noches.

Cuando consideras algo como prioridad, el tiempo deja de ser una excusa”.

¿Cuál es el secreto para ocupar tantos roles y en tan solo 24 horas?

“Lo ratifico, la clave está en saber manejar las prioridades. Como mencioné, la falta de tiempo es un mito. Por ejemplo, ahora mismo, que me realizas esta entrevista vía Skype, yo estoy montada en mi bicicleta haciendo mis 45 minutos de ejercicio.

También se lo debo a un buen equipo, he llegado hasta donde he llegado gracias a que tengo a un equipo que me apoya en la gestión en ambas franquicias, un equipo que demanda de mi tiempo y con quien me corresponde compartir las estrategias, todo con claridad de metas. Tiempo, estrategias y claridad de metas son los tres aspectos cruciales que te llevarán al éxito. Eso para mí es el secreto”.

¿En que te ha ayudado la lectura de estos 36 libros cada año?

“Yo lo he visto, no solo en mí, sino también en los miembros del BookCLUB. He visto un crecimiento increíble, personas que entraron sin tener un negocio pero querían aprender y, hoy en día, tienen un negocio de Bienes Raíces, por ejemplo, o que han invertido en otros negocios, o que han crecido o han ampliado el que tienen actualmente.

He visto el cambio sobre todo en la toma de decisiones y en la visión. Hemos leído libros biográficos como el de Howard Shultz, de Richard Branson o Ellon Musk, autores e historias que han inspirado realmente a muchos a aumentar las metas. En mi caso particular, me han ayudado muchísimo para mejorar las áreas de la productividad y el liderazgo”.

¿Cómo llegaste a la idea de un Congreso de BookCLUB de ActionCOACH?

“Viendo que ya había varios clubes en distintas ciudades del país, un buen día tuve una Epifanía, que compartí con un compañero ActionCOACH, Juan Bosco, quien dirige el Book Club de Aguas Calientes, al tiempo que dirige otros tres clubes de lectura con gran éxito.

Ese día me pregunté ¿Qué pasaría si todas estas personas que conforman clubes de lectura le diéramos la oportunidad de conocer a otros miembros de otras ciudades?. Y es así como, en abril de 2018, nace esta idea, y a finales de noviembre se llevó cabo. En tal actividad logramos la presencia, como speakers, de Francisca Serrano, fundadora y CEO de “Trading y Bolsa para Torpes”, reconocida empresaria y especialista en el trading de mercados futuros. Y quien se precia de ser la única española invitada al Money Show de Las Vegas, la mayor feria de trading de Estados Unidos; de Hazel Ortega, conferencista, empresaria y autora best seller de Amazon "From Bounced Checks to Private Jets" (De Cheques Rebotados a Jets Privados), quien, además, es miembro de la organización internacional Entrepreneurs Organization; y de Doug Winnie, coach ejecutivo y coach de Negocios de ActionCOACH desde 2009, siendo su trayectoria tan exitosa, que desde el 2010, su nombre aparece de forma consecuente en los Top 100 de los mejores del mundo, quien nos dio la primicia en este evento del lanzamiento de su primer libro”.

¿Cuál es el futuro de los BookCLUB de ActionCOACH?

“Los BookCLUB van a ir evolucionando, hemos logrado, incluso, que el mismo autor del libro esté presente en nuestras sesiones.

Hemos desarrollado un musculo tal, que ya se les está haciendo interesante a los propios autores de los libros, participar en nuestras sesiones.

Es así como nos han honrado con su participación Guy Kawasaki, autor de los libros: El arte de empezar, Reglas para revolucionarios, Cómo volver locos a tus competidores y El arte de cautivar; también Jeffrey Gitomer, con sus libros: El pequeño libro rojo de la venta y El libro amarillo de la actitud ¡Si!, y Judy Robinett, con su bibliografía a cerca del Networking estratégico, además de contar con videos que nos han hecho, especialmente Brad Sugars, Cris Voss y Richard Malloney, entre otros.

Y cuando hablo sobre expansión lo digo con la certeza que nos da ser la región con más coaches que han publicado libros, tal como lo destacó el propio Brad Sugars, durante nuestra convención a propósito de los 25 años como franquicia.

Segura estoy que el próximo congreso de BookCLUB, que se realizará el año próximo en Aguas Calientes, será de nuevo todo un éxito y superaremos las expectativas de nuestra reciente primera edición”.

¿Para aquel dueño de negocio que quiera formar parte de un BookCLUB, y que tal vez no se encuentre en México, que debe hacer?

“Todos los interesados deben escribirnos y de allí someterse a un proceso de selección. Y seleccionamos porque queremos que personas, verdaderamente comprometidas, se unan a este programa, que más que un programa ya lo vemos como un movimiento dirigido a transformar la realidad de tu negocio a través de la lectura.

Queremos formar grupos con participantes que se comprometan a leer un libro al mes, que participen de una discusión profunda y apliquen los conocimientos en su negocio, para posteriormente medir los resultados.”

En definitiva, los BookCLUB han trascendido a un movimiento en toda Iberoamérica para transformar las realidades a través de la lectura, y tal como nos lo recuerda María Inés Morán, principal motor de este movimiento en Iberoamérica: En los próximos 5 años vas a llegar a ser, 5% más o menos, dependiendo de la calidad de la gente con la que decidas rodearte y por los libros que te propongas leer. Recuerda, si quieres ser mejor, rodéate siempre de los mejores conocimientos y de las mejores personas.