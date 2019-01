12 grandes frases de motivación de Michael Jordan

"El talento gana juegos, pero el trabajo de equipo y la inteligencia ganan campeonatos."

Author of A Paperboy's Fable: The 11 Principles of Success

January 22, 2019 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Michael Jordan es ampliamente considerado como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, y podría decirse que es uno de los mejores atletas de la historia.

Dominó la cancha desde mediados de la década de 1980 hasta finales de los años 90, llevando a los Chicago Bulls a seis campeonatos de la NBA y ganando el título de "Jugador más valioso" cinco veces. En 2009, fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Memorial de Naismith. Y en 2016 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de la mano de Barack Obama.

Si bien es obvio que Jordan es un atleta naturalmente dotado, gran parte de lo que lo ha hecho tan exitoso es su mentalidad. Trabajó duro y siempre enfrentó los desafíos de frente. Ha dado todo en cada una de las aventuras en las que se comprometido. Es claro con sus clavadas acrobáticas que Jordan tenía habilidades casi incomparables, pero su autenticidad, simpatía y humildad eran los rasgos que lo convertían en un ícono cultural.

Jordan tiene una habilidad notable para inspirar y motivar a través de sus palabras. Su fuerza, dedicación y creencia en el trabajo duro se reflejan en muchas de las frases que se le atribuyen a lo largo de los años. Aquí están las 12 de sus citas más motivadoras para que realmente pienses en lo que se necesitas para tener éxito y mantenerte en la dirección de tus metas y sueños.

Sobre fracasar

"He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. Veintiséis veces, se me ha confiado para tomar el tiro ganador y lo he perdido. He fallado una y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito", Michael Jordan en Nike Culture: The Sign of the Swoosh (1998), de Robert Goldman y Stephen Papson.

Sobre intentar

"Puedo aceptar el fracaso; todos fracasan en algo. Pero no puedo aceptar el no intentarlo", Michael Jordan en I Can't Accept Not Trying: Michael Jordan on the Pursuit of Excellence(1994), de Michael Jordan, Mark Vancil y Sandro Miller.

Sobre el trabajo en equipo

"El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos", Michael Jordan en I Can't Accept Not Trying: Michael Jordan on the Pursuit of Excellence(1994), de Michael Jordan, Mark Vancil y Sandro Miller.

Sobre la superación

"Nunca digas nunca, porque los límites, como los miedos, a menudo son solo una ilusión", Michael Jordan en su discurso de introducción al Salón de la Fama (2009).

Sobre ser la mejor versión de ti mismo

"Mirame a los ojos. Está bien si tienes miedo. Yo también. Pero tenemos miedo por diferentes razones. Tengo miedo de lo que no voy a ser. Y tienes miedo de lo que podría llegar a ser. Mírame. No me dejaré terminar donde comencé. No me dejaré terminar donde comencé. Sé lo que hay dentro de mí, incluso si todavía no puedes verlo. Mírame a los ojos. Tengo algo más importante que el coraje. Tengo paciencia. Me convertiré en lo que sé que puedo ser", Michael Jordan en el comercial “Become Legendary" (2013).

Sobre la importancia de poner atención a lo básico

"Puedes practicar un tiro 8 horas al día, pero si tu técnica es incorrecta, solo serás muy bueno tirando canastas de manera incorrecta. Estudia los fundamentos y el nivel de todo lo que hagas mejorará", Michael Jordan en TThe Champion’s Comeback: How Great Athletes Recover, Reflect and Reignite (2016) de Jim Afremow.

Sobre nunca rendirse

"Algunas personas quieren que sucedan las cosas, otras desean que sucedan las cosas y otras hacen que sucedan las cosas”, Michael Jordan en Instagram.

"Mi padre solía decir que nunca es demasiado tarde para hacer algo que siempre quisiste hacer. Ydecía que nunca sabes lo que puedes lograr hasta que lo intentas", Michael Jordan en “A Humbled Jordan Learns New Truths” (1994) de The New York Times.

Sobre establecer metas

"Debes esperar grandes cosas de ti mismo antes de poder hacerlas", Michael Jordan.

"Me acerco a todo paso a paso. Siempre había establecido metas a corto plazo. Cuando miro hacia atrás, cada uno de los pasos o éxitos me llevó al siguiente”, Michael Jordan en I Can't Accept Not Trying: Michael Jordan on the Pursuit of Excellence(1994), de Michael Jordan, Mark Vancil y Sandro Miller.

Sobre jugar para ganar

“Juego para ganar, ya sea durante la práctica o en un juego real. Y no dejaré que nada se interponga entre mí y mi entusiasmo competitivo para ganar", Michael Jordan en Michael Jordan's Unofficial Guide to Success in the NBA (2013) en The Bleacher Report.

Sobre cambiar al mundo

“Los problemas a los que nos enfrentamos no nacieron de la noche a la mañana y no se resolverán inmediatamente, pero si trabajamos juntos, podemos fomentar una mayor comprensión, un cambio positivo y crear un mundo más pacífico para nosotros, nuestros hijos, nuestras familias y nuestras comunidades”, Michael Jordan en The Undefeated.