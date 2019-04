Los 10 obstáculos que están evitando que cambies de profesión (y cómo superarlos)

Aquí te contamos algunos de los obstáculos más comunes a los que se enfrenta la gente que quiere hacer un cambio en su carrera, tanto antes como durante la transición, y cómo superar cada uno de ellos.

Por Aurora Meneghello

¡Levanta la mano si estás pensando en cambiar de carrera! O puede que ya estés a la mitad del proceso, pero algo te está deteniendo. Cualquiera que sea tu situación, no estás solo. Mucha gente que quiere cambiar de profesión se atora en el camino. Veamos algunos de los obstáculos más comunes a los que se enfrenta la gente que quiere hacer un cambio en su carrera, tanto antes como durante la transición, y cómo puedes superar cada uno de ellos.

1. Enfocarte en lo que careces

Esto tiene que mencionarse porque casi cualquier persona con la que platico que está considerando cambiar de carrera se siente atorada porque se enfoca en las cosas que no sabe hacer, o en los recursos que no tiene. Esto está completamente fuera de lugar, nadie te va a contratar basándose en lo que no sabes o no tienes. Lo único que importa es lo que sí sabes, lo que ya has logrado y lo que estás dispuesto a aprender. Enfócate en lo que ya puedes contribuir a cualquier profesión y te sentirás mucho más empoderado en esta nueva aventura.

2. No saber lo que quieres

Tienes la seguridad de que podrías llegar a donde quisieras… ¿pero no tienes idea de dónde es eso? Si te suena familiar en términos de cambios profesionales, investiga a profundidad: ¿de verdad no sabes lo que quieres? En mi experiencia, la mayoría de la gente sabe lo que quiere, pero no sabe cómo se ve o cómo puede existir en el ámbito profesional. Por ejemplo, puedes estar seguro de que serías feliz si trabajaras desde casa y te dedicaras a escribir, pero no sabes qué tipo de trabajo te pueda pagar por hacer eso. Si éste es tu caso, deja de decir que no sabes lo que quieres y mejor enfócate en la realidad, que es que no sabes qué profesión te podría dar lo que quieres. O puede ser que sepas lo que quieres, pero te da miedo no triunfar en ese nuevo ámbito, por lo que no te permites admitir lo que quieres. Si éste es el caso, el problema es el miedo, no la falta de claridad.

Si realmente no sabes lo que quieres, date este momento como una oportunidad para intentar cualquier cosa que te parezca interesante. Diviértete explorando y en el proceso descubrirás lo que te hace sentir mejor. (Pista: la respuesta no está en tu cabeza, tienes que salir y hacer las cosas).

3. Falta de información

En mi trabajo ayudando a las personas a cambiar de carrera suelo escuchar sobre diferentes trabajos e incluso profesiones que ni yo sabía que existían. Lo más probable es que mientras crecías, sólo hayas estado expuesto a unas cuantas opciones profesionales, y no sepas que existe una gran variedad de carreras aparte de esas. A eso, agrégale el hecho de que la innovación tecnológica está creando nuevas oportunidades que no existían hace algunos años, y hay una gran probabilidad de que haya varias opciones que te pudieran funcionar, pero jamás has escuchado de ellas. La mayoría de las personas que quieren cambiar de profesión no tienen la información necesaria para tomar una decisión informada, por eso necesitas investigar y probar todas las carreras e ideas de negocios que se te presenten para obtener información real sobre lo que implican, antes de comprometerte con una.

4. Preocupaciones de dinero

Todos sabemos cómo es la cosa: deberías tener por lo menos 6 meses de ahorros, sin deudas, y un trabajo de tiempo completo, o por lo menos un ingreso fijo que sea seguro… En otras palabras, deberías estar en una posición financiera estable antes de embarcarte en un cambio de carrera. Si estás en esta posición y aún así te estresa el dinero, sigue leyendo los tips que tenemos sobre cómo superar tus miedos. Enfócate en hacer el trabajo, y mientras mantengas tu excedente financiero, vas a estar bien.

Ahora, si no tienes ahorros significativos, o le debes al banco o tienes algún otro tipo de deuda y no estás recibiendo un ingreso fijo, lo entiendo. Es difícil y sé que el cambio de carreras puede traer obstáculos adicionales para ti. Sin embargo, aquí está el asunto: no puedes seguir haciendo lo mismo que venías haciendo, precisamente porque no te está funcionando, económicamente hablando. Preocuparte o estresarte sobre tus finanzas no te ayuda en nada, de hecho, puede que te complique más las cosas a la hora de tomar buenas decisiones. Lo único que importa son tus acciones: aprende a negociar, di no al trabajo extra que no te pague nada, y si no tienes trabajo actualmente, métete de voluntario a cualquier trabajo que te llame la atención (algo que también le ayudará a tu CV a verse bien). Sal a conocer gente, aplica a vacantes, empieza un negocio. Si estás trabajando como loco y aún así te la pasas batallando, comprométete a dedicarle unas cuantas horas a la semana a tu cambio de carrera. No permitas que la falta de dinero te detenga, mejor úsalo como un pretexto para buscar una nueva profesión. No te puedes dar el lujo de no hacerlo.

5. Traumas no resueltos

Creo que este es el elefante en la habitación, la una cosa que no decimos cuando hablamos de cambiar de carrera. Pero deberíamos. Si no trabajamos con nuestro pasado, éste puede tener un impacto inmenso en la forma en la que nos relacionamos con los demás. ¿Y cómo afecta esto tu transición profesional? Cuando te embarcas en este cambio te enfrentarás con el rechazo y el fracaso, algo difícil para todos de lidiar, pero si además cargas con un gran peso de tu pasado, una experiencia negativa puede sentirse mucho peor porque el trauma no sanado se dispara. Por eso es tan importante trabajar nuestros traumas del pasado. Piensa en este cambio de profesión como un proceso mucho más amplio de sanación y empieza a trabajar con un terapeuta. Una sanación profunda te ayudará a sortear mejor las altas y bajas, y expandirá tu vida más allá de lo que ahora consideras posible. Tu deseo por cambiar de profesión puede ser parte de un llamado más profundo para dejar ir lo que te ha estado frenando todos estos años, para que puedas liberarte y triunfar.

6. Falta de modelos a seguir

Algunos de nosotros tenemos la suerte de tener familiares que nos apoyan y a los que admiramos, o tal vez tuvimos a un buen profesor en la escuela o a un jefe que creyó en nosotros. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto no pasa, o que la gente que nos respalda no tiene nada que ver con la industria a la que queremos entrar. Si ese es tu caso, necesitas salir y hacer crecer tu red de contactos. Esto puede significar encontrar a alguien que se convierta en tu mentor “oficial” o conocer gente que esté unos pasos más adelante que tú en la carrera que quieres seguir, y que puedas aprender de ellos a través de la interacción. También te recomiendo unirte a un grupo que empodere a sus miembros. Por ejemplo, hay muchos grupos que apoyan a las mujeres en la tecnología, y al unirte a uno, ir a sus eventos y conocer a sus miembros, puedes encontrar mucha información y recursos útiles para ayudarte a entrar al nuevo campo profesional que quieres. Además, a través de esas interacciones, puedes conocer a un gran mentor o a un modelo a seguir que te inspire.

7. Parálisis por análisis

Este es uno de mis favoritos, porque yo solía sufrir de esta condición crónica. Algunos de nosotros solemos atorarnos tratando de descifrar cada paso que debemos dar desde el día de hoy y hasta el día en que nos jubilemos. Y claro, como cada paso trae consigo catástrofes imaginarias, sumadas a una falta de información real y de miedo, sentimos que nunca podemos tomar una decisión, y menos ponerla en práctica. ¡Argh! Pero aquí una buena noticia: esta estrategia no funciona. Una vez que te das cuenta de que es imposible planear tu futuro en tu imaginación, te darás permiso (¡por fin!) de dar un paso a la vez. ¿Qué es lo que sabes que tienes que hacer para seguir avanzando? Enfócate en eso, y confía que cuando des ese paso, podrás dar el siguiente, y el que viene después y así uno a uno hasta que llegues a tu destino.

8. Crees que el pasado es muestra de lo que será tu futuro

El hecho de que los jefes que has tenido no hayan sido tan buenos no significa que el próximo será igual; el hecho de que siempre hayas ganado poco, no significa que siempre vas a ganar poco. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero la buena noticia es que siempre puedes trabajar para obtener un resultado diferente. ¿Has tenido malos jefes? ¡Te aseguro que ahora puedes detectarlos a kilómetros! ¿Te pagan poco? Utiliza ese parámetro para decir que no a los puestos que no te ofrezcan una mejora económica, aprende a negociar, mejora tus capacidades, etc. Sé consciente de lo que viviste en el pasado, aprende de ello y enfócate en lo que quieres lograr. ¡Dale una oportunidad al futuro!

9. Intentas pertenecer

“Debería ser más abierto, debería ir a más eventos de networking, soy demasiado introvertido, no le caigo bien a la gente…” ¡Deténte! Yo soy súper pro de buscar ser la mejor versión de uno mismo, pero hay una gran diferencia entre querer crecer como persona e imaginar que el resto del mundo es mejor que tú. Lo más probable es que ya tengas lo que necesitas para triunfar así que, ¡acéptate! Ámate, enfócate en lo que disfrutas hacer y lo que haces bien de manera automática, diviértete aprendiendo nuevas habilidades y saliendo de tu zona de confort, pero no pienses que tienes que ser alguien más para triunfar en tu carrera. Sólo cuando te aceptes a ti mismo tal y como eres podrás vivir una vida plena, trabajo incluido. Desde ese punto estarás más dispuesto a aceptar nuevas oportunidades, serás más flexible con las cosas con las que puedes ser flexible y habrá gente que quiera estar junto a ti. Confía en mi: en el momento en el que dejes de intentar pertenecer, encontrarás una carrera en la que pertenezcas sin hacer esfuerzo.

10. No todo tiene que ver contigo

Y lo último, aunque no menos importante, es que no todo se trata de ti. De hecho, entre más te centres en ti mismo, más inseguro y estresado te vas a sentir. ¿A quién quieres servir? ¿Qué te motiva? ¿Qué diferencia quieres hacer? Estas respuestas no tienen que cambiar al mundo, puedes elegir una carrera que te permita proveer a tu familia con un ambiente estable, o puedes comprometerte a crear un negocio que ofrezca un buen seguro médico a sus empleados porque crees genuinamente en este tipo de prestaciones. No hay propósitos “chicos”: enfócate en las razones y te darás cuenta de que tienes más valor y resiliencia de la que jamás imaginaste.

Aurora Meneghello es una coach profesional que vive en Los Ángeles, y es fundadora de Repurpose Your Purpose. Trabaja con grupos y personas que quieren cambiar de carrera.