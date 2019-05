Este es el documental del DeLorean que todo emprendedor debe ver

La nueva película 'Framing John DeLorean' de Alec Baldwin pregunta si el emprendedor del automóvil fue un visionario, un estafador o ambos.

Un rebelde pícaro. Un soñador. Un ganador. Un perdedor. Un campeón. Un estúpido implacable.

Estos son solo algunos de los descriptivos aplicados a John DeLorean (1925-2005) en el nuevo documental Framing John DeLorean, que tuvo su estreno en el Festival de Cine de TriBeCa esta semana. El inventivo medio documental / medio biopic protagonizada por Alec Baldwin como el legendario ejecutivo, ingeniero y diseñador de la industria automotriz detrás del automóvil estadounidense más famoso de la cultura pop: el DeLorean, un automóvil deportivo de acero inoxidable que sirvió como la máquina del tiempo del Doc Brown pilotada por Michael J. Fox en el clásico de 1985 “Volver al futuro”.

La vida de John DeLorean tuvo muchísimos baches en el camino. Su imagen de donjuán, su obsesión con su apariencia y sus varias esposas mucho más jóvenes que él molestaron tanto a los ejecutivos de General Motors que lo echaron de la compañía. Y el icónico auto DeLorean tenía tantos problemas de ingeniería no resueltos que los vehículos producidos no se vendieron.

Este empresario automotriz creyó su propia leyenda tan fervientemente que para resolver sus épicos problemas de dinero tomó medidas extremas. DeLorean fue atrapado supuestamente vendiendo 24 millones de dólares en cocaína, luego se enfrentó a cargos de malversación de fondos por 17 millones. No estuvo en la cárcel, pero en una caída impresionante, pasó de ser un multimillonario a un anciano sin dinero que murió en 2005 en un modesto apartamento en Morristown, Nueva Jersey.

Entonces, ¿quién era John DeLorean? Para averiguarlo Entrepreneur realizó una serie de entrevistas con los creadores detrás del documental: los codirectores Sheena Joyce y Don Argott, los actores Alec Baldwin y Morena Baccarin, y la productora e historiadora de DeLorean, Tamir Arlon.

En Framing John DeLorean, le ofreces al público varias versiones de quién era este hombre. ¿Cuál es tu versión personal?

Alec Baldwin: La impresión más fuerte que tengo de él es de alguien cuyo ego y egoísmo era tan grande que era incapaz de confiar en otras personas. Simplemente creía fervientemente que podía hacerse cargo de todos los trabajos relacionados con dirigir una compañía automotriz. En GM John era un diseñador legendario y tuvo un éxito tremendo, pero cuando llegó el momento de lanzar su propia compañía, hacía cosas para las que no estaba preparado. Debería haberse quedado en su carril y haber hecho lo que sabía hacer mejor y tener socios que pudieran ayudarlo. DeLorean era malísimo trabajando en equipo. Quería que su nombre estuviera en el auto y quería tomar todas las decisiones importantes. Era alguien que no admitía lo que no sabía y eso fue lo que terminó por destruirlo.

¿DeLorean era un buen tipo? ¿Un chico malo? ¿Un narcisista?

Morena Baccarin (quien interpreta a la esposa de DeLorean, Cristina Ferrare): Todas las anteriores. Le preguntaba a todos durante la filmación "¿Qué crees que realmente pasó en esta historia?" y el hecho de que nos preguntáramos mutuamente eso demuestra que DeLorean era un personaje complicado. Cuando entrevisté a su esposa no dijo nada más que cosas maravillosas sobre él por el teléfono, pero ¿quién sabe qué sucedió dentro de su matrimonio y dentro de sus vidas?

DeLorean fue absuelto de los cargos de cocaína, argumentando que su arresto se debió a un agente del FBI que fue demasiado entusiasta en su investigación. Teniendo en cuenta lo desesperado que estaba por salvar a su compañía, ¿le perdonarías ese "pecadillo"?

Baldwin: No. Cualquiera que vaya a vender drogas para financiar su compañía está loco. Se salvó de los cargos por cocaína, pero al final fue atrapado por otras cosas que hizo, otras irregularidades financieras. Pero cualquier persona que diga "Quiero poner un nuevo negocio. Voy a vender cocaína" está mal.

No importa cuan buenas hayan sido sus intenciones, no importa cuán valiosa haya sido la causa, lo que hizo DeLorean fue una locura. Él fue un emprendedor cuyos problemas comenzaron desde muy temprano. La cirugía plástica que se hizo para manipular la opinión pública sobre él, el tener un par de esposas demasiado jóvenes y demás marcadores psicológicos demostraban que era un tipo al que no le importaba nada y quería ser una estrella en el mundo corporativo.

Se han hecho repetidos esfuerzos para armar una película biográfica estándar sobre DeLorean. Esta cinta, en contraste, combina imágenes documentales con recreaciones de eventos clave. Incluso muestra a la estrella, Alec Baldwin, en una silla de maquillaje con prótesis faciales y cejas negras, dirigiéndose a la cámara y discutiendo sus escenas. ¿Cuál es el género de la película?

Sheena Joyce: ¡Lo llamamos un "híbrido narrativo documental!"

Don Argott: La forma en que abordamos el material consistió en utilizar todos los tipos de herramientas a nuestro alcance como el documental y la narrativa e intentar profundizar más en este personaje real y en las personas que lo rodearon para conocerlo un poco mejor.

Baldwin: Yo no quería "romper la cuarta pared" y hablar directamente a la cámara. Eso no me interesaba, pero soy fan de Joyce y Argott y ellos me vendieron con la idea. Desde mi punto de vista como actor quería que solo me vieras como DeLorean y me juzgaras por eso. Pensé que era un poco arriesgado hablarle de frente al público.

La película retrata los problemas de ingeniería del automóvil DeLorean. En un noticiero de ese período se podía ver cómo una de sus famosas puertas de ala de gaviota de uno de sus automóviles salía volando. El vehículo está etiquetado como "una pesadilla de garantía del producto". ¿El DeLorean fue un fracaso?

Tamir Ardon (quien conocía a DeLorean personalmente y construyó un sitio web de recursos de DeLorean): Hay que recordar que se trata de una empresa de automóviles con una nueva fuerza de trabajo [del norte de Irlanda] que ensamblaba vehículos por primera vez. Siempre vas a tener problemas con las primeras versiones de vehículos. Los fabricantes de automóviles establecidos hoy en día los tienen con los autos que salen por primera vez al mercado. Al cabo de uno o dos años, se resolvieron los problemas con las puertas, baterías, alternadores de los DeLorean, aunque hay una historia famosa de cómo Johnny Carson quedó varado a un lado de la carretera cuando recogió su auto de la tienda porque el alternador no estaba trabajando. Lo que es sorprendente hoy es que 35 años después de su salida al mercado, todavía hay DeLoreans en uso que se ven completamente nuevos.

Hubo algunos datos divertidos que ayudaron a que esta película se hiciera, una de las cuales involucró una llamada telefónica que recibió Baldwin...

Baldwin: DeLorean me llamó un par de años antes de su muerte en 2005. Pensé que era una broma, pero en realidad sí era él. La conversación fue corta, de unos 10 minutos en los que DeLorean me pidió que lo interpretara en una película. Cuando alguien, un contemporáneo, te pide algo así es muy halagador. Lamenté que nunca hubiéramos hecho la película porque lo que le sucedió a John es un gran ejemplo de lo que le pasó a Estados Unidos, es decir, que hay personas que no piensan en las circunstancias de la vida de los demás. Son codiciosos con las cosas que hacen. John hirió a mucha gente.

En cuanto al legado de DeLorean como empresario, la parte buena, ¿cómo se compara con un Elon Musk o Richard Branson?

Joyce: Era un hombre brillante, un innovador e ingeniero increíble, y creo que es desafortunado que el escándalo haya empañado su legado. Olvidé cuántas patentes aún tiene, pero son más de 100. Dicen, y no he verificado esto, que no hay un automóvil en el mercado actual que no tenga algo que John DeLorean haya diseñado. Realmente debería estar en el Salón de la Fama del Automóvil por sus contribuciones a la industria.

¿Crees que podría haber lanzado otro vehículo icónico?

Argott: Estaba tratando de hacerlo. Para mí, el aspecto emprendedor de esta historia es que John era un soñador, y la película entra en el aspecto con el que la mayoría de la gente se puede relacionar que es “¿Hasta qué punto estás dispuesto a llegar para lograr tus sueños?”

Muchas personas lo han criticado diciendo que fue un estúpido por dejarse arrestar por la cocaína, pero te sorprendería cuántas locuras la gente está dispuesta a cometer cuando se sienten desesperada. DeLorean realmente quería hacer que su negocio funcionara.