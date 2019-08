Idris Elba comparte 5 consejos para seguir tu ambición y lograr el éxito

El actor y DJ ha unido fuerzas con Stella Artois para ayudar a todos a aprovechar el verano.

August 9, 2019 4 min read

Idris Elba está ocupado.

Este año, el actor/productor/director/músico estelarizó dos series, Turn Up Charlie de Netflix, inspirada en su trabajo como DJ, y tuvo una quinta salida como el determinado detective DCI John Luther en el programa Luther de la BBC. Y en agosto lo podremos ver causando estragos como el villano del spinoff Hobbes & Shaw de Fast and Furious.

Mientras tanto, Elba espera convencerte de dar un paso atrás de la rutina diaria y darte un descanso, en tu propio patio. Elba se unió a Stella Artois para ser el director creativo e imagen de la campaña Summer Like You’re on Vacation (veranea como si estuvieras de vacaciones).

Su propuesta es que, incluso si no puedes ir a Ibiza (donde Elba tiene una residencia como DJ) para relajarte y descansar, tienes el poder de convertir tu propia ciudad en un destino glamoroso para el verano.

Entrepreneur platicó con Elba para conocer su opinión sobre la creatividad, la ambición y la forma en la que este hiper talentoso personaje combate la fatiga.

Sobre empezar algo nuevo

“Mi consejo sería que entiendas al cien por ciento de lo que se trata la idea. Nada peor que recibir un pitch de alguien que no ha pensado bien las cosas. Eso te condena. Puedes tener una gran idea, puedes explicarla en dos líneas, pero luego se la presentas a alguien y te hacen un par de preguntas complicadas y no sabes la respuesta… eso es lo peor. Así que si tienes una buena idea, investiga, haz el trabajo de verdad. Es la parte aburrida, pero hay que hacerla. Y te vas a dar cuenta de que no hay ideas originales, pero no dejes que eso te desmotive. Sigue adelante y descubre las maneras en las que tu idea sí es genial. Asegúrate de ser dueño de tu idea y de conocerla desde todos los ángulos”.

Sobre la paciencia

“Las cosas toman tiempo. Incluso los seremos humanos tardamos nueve meses en formarnos, así que tu idea requiere de tiempo para cocinarse. Debes darte el tiempo para descifrarla, y habrá caídas que sean inevitables. No todo saldrá como quieres, pero tienes que ser resiliente para afrontar las pérdidas y seguir adelante.”

Sobre la creatividad

“Yo soy realmente creativo cuando mi cerebro no tiene interrupciones, algo que suele pasar en las mañanas o cuando duermo. Ahí es cuando me llegan las mejores ideas o pensamientos. Y he encontrado que puedo articular mejor mis ideas por las mañanas. Para mi no hay algo como un proceso creativo, sino un momento creativo. Cuando estoy cansado, no le sirvo a nadie”.

Sobre combatir la fatiga

“Necesito tener algún tipo de escape. Puede que me escape al mundo que alguien más se está dando el tiempo de crear. Me encanta la música, me encanta escucharla, pero también me encanta crearla. Lo encuentro realmente terapéutico. Estar sentado en un estudio con un músico y crear algo me relaja bastante”.

Sobre administrar el tiempo y estar en el presente

“Para cuando se anuncia que estoy haciendo algo, ese algo lleva tiempo planeándose y realizándose. Y yo lidio con mi trabajo y mi ambición estando preparado. Tengo un gran equipo a mi alrededor, no puedes hacerlo todo solo. Sé organizado, sé puntual… lo básico que aprendemos en la escuela, pero realmente aplica cuando eres demasiado ambicioso como yo. Y disfruta lo que haces. Yo amo lo que hago y no lo veo como trabajo, realmente lo amo. No me imagino haciendo ninguna otra cosa.”