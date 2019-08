Empezar un negocio de coaching no es fácil. Aquí te decimos cómo hacerlo bien

Where brands share their insights. What's This?

August 21, 2019 10 min read

Pareciera que los emprendedores ofreciendo coaching sobre vida y negocios están saliendo por todos lados. Claramente es un área que está de moda, pero si consideramos que no hay barreras de entrada, cualquiera que tenga una conexión a Internet puede ofrecerse como coach. Sin embargo, no todos son buenos ni todos tendrán éxito. Estos consejeros de The Oracles han ganado millones de dólares gracias a sus negocios de coaching, y aquí nos comparten sus consejos para empezar y destacarnos del resto.

1. Atrae a los mejores y aleja al resto

Dan Lok / Imagen: The Oracles

El secreto para tener un negocio de coaching exitoso es elegir a los clientes correctos. No te metas en el negocio de agarrar perdedores y convertirlos en triunfadores, es cansadísimo. Sabes de quién hablo, esas personas que dicen querer algo pero que no hacen nada para obtenerlo o que no están dispuestos a pagar por ello. Mejor enfócate en gente ambiciosa que ya tiene cierto nivel de éxito y ayúdalos a pasar al siguiente. Tu vida será mucho más fácil y ellos tendrán mejores resultados porque el éxito ya está en su ADN. Para hacerlo debes ser excelente en lo que haces. Tus servicios o tu conocimiento debe funcionar por completo, así que pregúntate: ¿Soy el mejor en el mundo haciendo lo que hago? Para ganar buen dinero debes ofrecer un gran valor agregado. —Dan Lok es un emprendedor en serie chino-canadiense, educador global y autor de “Unlock it!”; ha abierto TEDx en dos ocasiones y es fundador de closers.com, que conecta compañías con cerradores. Síguelo en YouTube, Facebook e Instagram.

2. Imagina tu negocio ideal y parte de ahí hacia atrás



Jonathan Goodman / Imagen: The Oracles

Muchos coaches se atoran en un modelo de negocios reactivo sin tener claro a quién están sirviendo, o por qué, o cómo, y, menos aún, sin saber cómo atraer clientes. No tienen estrategia y siempre están girando sin saber qué hacer después. Todo el tiempo intentan cosas nuevas, yendo de estrategia a estrategia pero sin llegar a ningún lugar. Trabajan duro, pero nada funciona.

Por otro lado, los coaches exitosos son proactivos. Tienen una visión clara y establecen una estrategia para lograrla. Se imaginan su negocio ideal y trabajan a partir de ahí para hacerlo realidad. Saben exactamente a quién le dan servicio, cómo lo hacen y por qué. Con una concentración arrolladora, siguen cada plan de marketing que les permita llegar a esos clientes.

Cuando estás trabajando con un cliente, no deberías desperdiciar ni un sólo minuto de tu tiempo ni de tu energía. Tu objetivo es optimizar cada parte del proceso. Después de todo, por eso es por lo que estarán dispuestos a pagarte, y pagarte mucho. Piensa de la misma forma en la que piensas sobre invertir tiempo en tu propio negocio. Cada cosa que hagas debe respaldar tu visión. — Jonathan Goodman, fundador de Online Trainer Academy, el negocio digital líder a nivel mundial en fitness que ha ayudado a cientos de profesionales en 83 países a agregar un componente digital a sus negocios. Síguelo en Facebook e Instagram.

3. No compartas todo lo que sabes a la primera



Bedros Keuilian / Imagen: The Oracles

Primero, elige un nicho para que puedas hablar el mismo idioma que tus clientes. Segundo, no ofrezcas un programa de recomendación boca a boca, si no pide un compromiso de 12 meses. Puede que tus clientes no obtengan resultados al instante, así que si no están comprometidos realmente, lo más probable es que te dejen al primer mes o al segundo.

Tercero, dale a tus clientes sólo lo que necesitan para llegar al siguiente nivel. El hecho de que tengas muchas cosas para compartir no significa que tengas que hacerlo a la primera. Tus clientes se sentirán abrumados si sienten que están bebiendo de una manguera de bombero, y la parálisis de análisis genera inactividad. Dales lo que necesitan ahora con una línea de tiempo, permíteles que vayan a ejecutarlo, y luego dales lo que sigue.

Finalmente, no te des golpes de pecho ni pongas en tus anuncios lo maravilloso que eres. Tu marketing debe usar ejemplos y testimonios de clientes que ya han pasado por tu programa, experimentado los resultados y mejorado sus vidas y negocios. Esa es la forma de obtener leads que se convertirán en clientes dispuestos a pagar. — Bedros Keuilian, fundador de Fit Body Bood Camp, autor de “Man Up” y conductor del “Empire Podcast Show”. Síguelo en Instagram, Facebook y YouTube.

4. Sé claro sobre tu mensaje y tu valor

Marina Mara / Imagen: The Oracles

El lenguaje es poderoso, sin embargo, la mayoría de los coaches no le prestan atención porque no tienen claro su mensaje ni el valor que pueden ofrecer. Ten una claridad brutal sobre tu marca antes de lanzarla. Convierte tu servicio en una oferta clara y atractiva que sea fácil de distinguir y sentir. Evita lenguaje común como “felicidad”, “espiritualidad”, “divinidad”, “bienestar”, “transformación” o “catalizador”. Los humanos nos sentimos emocionados cognitivamente por el contraste y el detalle y los mensajes repetitivos que no ofrecen una historia nos cansan rápidamente.

La industria del coaching es multimillonaria y está creciendo muy rápido, pero como resultado, está saturada con mensajes, lenguajes, identidades visuales y estrategias de marketing digital sosas, que se ven y se sienten iguales. La buena noticia es que es la oportunidad perfecta para hacer ruido construyendo una reputación y una autoridad respetada para tu marca. — Marina Mara, consejera de medios, marcas y reputación a nivel internacional. Síguela en LinkedIn e Instagram.

5. Trabaja únicamente con tu cliente ideal

Rudy Mawer / Imagen: The Oracles

Tras haber llevado mi negocio de coaching a las 7 cifras de ganancias con 1,000 clientes y 12 personas trabajando para mí, sé perfectamente qué hago, y sobre todo, qué no hago. Primero establece un marco de referencia, un plan de negocios, lineamientos y expectativas que tienes para tus clientes.

Luego, ten muy claro quién es tu cliente modelo. ¿Cómo sería tu cliente perfecto, el cliente con el que te gustaría trabajar y que te daría resultados increíbles? Cuando vas iniciando, es normal querer aceptar clientes que no entiendes o que no sean el match perfecto, todo para hacer crecer tu negocio. Pero eso siempre sale mal. Terminas ofreciéndoles un mal servicio e invirtiendo más tiempo y energía en ellos que lo que invertirías en cinco clientes perfectos juntos. Así que ten muy claro cuál es tu oferta, los planes y precios que manejas, y a quién pueden funcionarle mejor, y apégate a ellos. Tendrás mejores resultados, te vas a divertir mucho más, ganarás más y te estresarás mucho menos. — Rudy Mawer, fundador y CEO de ROI Machines y RudyMawer.com; experto en anuncios de Facebook que construyó un negocio multimillonario a los 26 años. Síguelo en Instagram.

6. Ignora las ventas convencionales y los consejos de marketing y sé auténtico



Katrina Ruth / Imagen: The Oracles

Escucha esa voz interior que te dice a quién quieres dar servicio y lo que quieres compartir con el mundo. Lo más importante es respaldarte y no arrepentirte de nada. Podrías ser el coach que más trabaja en el mundo y seguir los mejores consejos de marketing y vender, pero si lo estás haciendo con una máscara o un disfraz sobre lo que realmente eres a nivel espiritual, estás construyendo la casa incorrecta, y eventualmente se te caerá a pedazos. Te sentirás cansado, sin energía y frustrado todo el tiempo si intentas construir un negocio que no funciona para ti o que no se apega a tus creencias.

He pasado más de 13 años construyendo un negocio de coaching exitoso que genera millones de dólares en ganancias cada año. Lo que he aprendido es que gran parte de lo que aprendemos sobre ventas y marketing no es realmente relevante. La emoción, la energía y la verdad son los valores que realmente generan respuestas y ventas. La forma genuina de conectar con la gente, invitarlos a hacer algo y generar un cambio en sus vidas es siendo una persona auténtica, de corazón. — Katrina Ruth, fundadora y CEO de “The Katrina Ruth Show”, un negocio multimillonario de coaching para emprendedores. Síguela en Facebook y YouTube.

7. Crea un sistema simple para atraer clientes y aumentar tus ganancias



Chris Dufey / Imagen: The Oracles

Los coaches mejor pagados no suelen ser los que tienen más habilidades técnicas. No me malinterpretes, claro que debes darles excelentes resultados a tus clientes, pero eso sólo es una parte de la fórmula. El rango de mis clientes varía desde un chico de 19 años que vendió $39,000 dólares en dos días como entrenador personal hasta un coach digital que gana $137,000 dólares al mes. Para todos, el asunto se resume a tres cosas.

Primero: atrae el tipo de clientes con el que ames trabajar. Necesitas tener un sistema y un proceso establecido para que lleguen a ti, en lugar de estar buscándolos por todos lados. Luego debes poder convertir tus leads en clientes, que es donde muchos coaches se esfuerzan en exceso. Puedes construir un negocio millonario de un sólo evento. Finalmente, entrega tus servicios de forma que tus clientes puedan obtener los mejores resultados, minimizando el tiempo que empleas para poder hacer crecer tu negocio y tener el estilo de vida que quieres, y claro, aumentando tus ganancias. Así es como se crea un negocio de coaching que te del dinero que quieres, el impacto que necesitas y la libertad que buscas. — Chris Dufey, fundador y CEO de Coaches Cartel, mismo que hizo crecer a ser un negocio multimillonario en un año; autor de “Your First 100 Clients” y conductor del podcast “The Chris Dufey Show”. Síguelo en Facebook, Instagram y YouTube.