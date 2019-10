Qué son los stakeholders: Define los grupos de interés de tu negocio (y dales lo que buscan)

The New Employee Manual

Ultimate Guide to LinkedIn for Business

No B.S. Marketing to the Affluent

2. Corazón: Lo que compras debe tener un dimensión ambiental (no usaron tanta agua para producirlo, no lo probaron en animales, reciclaron) y social (generar empleos de calidad y sus empleados son felices).

Si bien, el objetivo básico de las empresas de generar valor no ha cambiando, la realidad es que los nuevos modelos de negocio y la situación apremiante que se vive por la escases de recursos han hecho que las expectativas de los stakeholders se modifiquen. “Cuando una empresa va contra el marco legal, contra los valores de la comunidad, hace mal uso de los recursos, contamina y paga ‘mordidas’, no puede ser sustentable y la comunidad va a hacer que se cierre”, explica Musi.

3. Generar un valor humano agregado. Emplear personal que obtenga un ingreso, tenga capacitación y promoción. Una empresa no puede crecer si no tiene el recurso humano, que es el que multiplica el valor.

Imagina que eres dueño de una empresa con 1,600 tiendas en toda la República Mexicana, 6,000 colaboradores, 300,000 proveedores, tienes deuda con bancos o accionistas. ¿Qué pasaría si tu empresa quiebra? ¿qué reacción tendría en la comunidad? El dueño y/o accionistas perderían su dinero, los colaboradores su trabajo, los proveedores su fuente de ingresos, los arrendadores su renta, los bancos no podrían cobrar la deuda, la comunidad no tendrían donde comprar sus bienes y servicios, el fisco no recibiría más impuestos.

I agree to the Entrepreneur Privacy Policy and Terms of Use .

Last Name

First Name

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.

Don't have an account? Sign Up

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.