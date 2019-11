Cómo ser chistoso y divertido en el trabajo (sin convertirte en el payaso de todos)

Más risas, más dinero: 3 tips para mantener un ambiente relajado en la oficina.

November 8, 2019 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hace poco tuve una conversación con una persona que me dijo que estaba harto del trabajo. “Todo se siente tan rutinario… Me molestan por todos lados y todo el mundo espera que siempre sea chistoso” dijo. Viendo que estaba un poco estresado, recomendé desconectarnos un momento y sugerí ir al circo. La persona empezó a llorar y dijo “Pero es que ahí trabajo… soy uno de los payasos”.

OK, déjenme ser más serio y contarles una conversación real que tuve hace poco con un cliente que disfruta usar el humor en la oficina. Me contó que le preocupaba que su humor le estuviera creando una reputación de una persona poco seria, profesional o madura, y me preguntó si debía bajarle un poco al tono. Es bastante triste que en pleno 2019, con todas las encuestas que hay sobre falta de compromiso, bienestar y autenticidad en las oficinas, la gente siga batallando para ser ellos mismos en el trabajo. Di la siguiente respuesta: El humor en la oficina puede ser una herramienta de inteligencia social poderosa y algo que mejore tu carrera, pero necesita ejecutarse con maestría y propósito.

Una encuesta muy citada de Robert Half encontró que “91 por ciento de los directores creen que el sentido del humor es importante para avanzar en tu carrera, mientras que 84 por ciento piensa que la gente que tiene un buen sentido del humor desempeña mejor su trabajo”. De hecho, en el libro The Humor Advantage: Why Some Business Are Laughing All The Way To The Bank, Michael Kerr reflexiona que en este momento, la gente que se toma demasiado en serio a sí misma en la oficina suele no ser tan tomada en cuenta por los demás. Me recuerda al chiste del trabajador sin sentido del humor que fue a pedir un ascenso. Y no lo consiguió.

Estudios e investigaciones demuestran que el humor en la oficina puede ser sumamente benéfico y aumentar la productividad, promover el bienestar y derribar barreras, creando un ambiente más humano y auténtico. Habiendo establecido esto, cabe mencionar que el humor tiene ciertas barreras que necesitan ser cuidadas. Aquí te dejamos tres hábitos fundamentales que debes tomar en cuenta a la hora de ser gracioso en la oficina.

1. Familiarízate con la mecánica básica del humor

Hay muchas formas de humor, está el autocrítico, el burlón, el de asociación, el de observación, el ingenio verbal, la payasada, el surrealista, el negro, el corporal, etc. Algunos son más apropiados para el ambiente laboral que otros. Quitarle la silla a tu compañero o soltar un gas en el elevador claramente no son apropiados y sin duda te harán reír todo el camino hacia la salida y la búsqueda de un nuevo empleo. Ser abiertamente ofensivo también queda fuera de los límites laborales, y eso incluye las burlas sobre el físico de las personas. Esa línea de comedia puede parecer una broma amistosa, pero puede ser sumamente ofensiva y, tal como lo argumenta Albert Rapp en The Origins of Wit and Humor, es una forma velada de superioridad. Es importante entender lo que se esconde detrás de cada una de estas formas, por ejemplo, el humor auto crítico puede hacerte ver una persona sencilla, aterrizada y sensible, pero si lo llevas al extremo puedes parecer inseguro. Los chistes locales pueden servir como conexión social, pero también pueden alienar a otros.

2. Utiliza el humor de forma intencionada y con un propósito

En el libro More Funny, More Money, el autor Marty Wilson cuenta la historia de un anuncio de la aerolínea Southwest Airlines: “En Southwest Airlines nos gustaría felicitar a un pasajero de primera vez que está con nosotros el día de hoy, celebrando su cumpleaños #89. Damas y caballeros, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestro piloto?” El anuncio tiene un propósito: hace que la gente sonría, humaniza una experiencia que puede ser poco personalizada y tranquiliza a los pasajeros. Pero también es una forma importante de hacerle saber a la gente que los anuncios durante el vuelo serán interesantes, divertidos y que vale la pena escucharlos en lugar de seguir hojeando tu revista. El anuncio es tanto inteligente como empático. En este contexto, el humor comunica inteligencia emocional, social y cultural.

3. Sé el mejor en lo que haces

La cruda realidad es que usar el humor y los chistes en la oficina conlleva un riesgo, el de que haya personas cuestionándose tu sinceridad y profesionalismo. En este caso, es sumamente importante ser el mejor en lo que haces y enfocarte en los detalles que hará que estos prejuicios no terminen de cuajar. En el drama legal A Few Good Men, la abogada principal, la teniente Daniel Kaffee, incita al teniente Joanne Galloway a cuestionarse su profesionalismo. Ella busca que lo quiten de su puesto por su forma de ser. Con el tiempo, termina reconociéndolo como un “abogado excepcional” por sus crudas habilidades en el juicio. Decirle a los otros que usas el humor como herramienta puede hacerles saber que lo haces de forma táctica y estratégica.

La línea final…

Hoy en día, usar humor en el trabajo no debería seguir cargando un estigma. De hecho, un reporte de la BBC examina la forma en la que empresas progresivas como Google, Twitter, Red Bull y Siemens están adoptando culturas laborales más divertidas. Y como postula un artículo académico reciente, la gente que utiliza el humor de forma apropiada e intencional es mucho menos frívola o superficial; son actores de cambio que buscan construir un ambiente y una cultura laboral más natural, auténtica, comprometida y divertida. Y están entre la gente más inteligente emocional y socialmente hablando, además de tender a ser individuos genuinamente felices, bien adaptados y exitosos en lo que hacen. Y eso es algo de lo que nadie debería burlarse.