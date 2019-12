Los fracasos que llevaron a Jimmy Wales a crear Wikipedia

Hace 18 años, el software de código abierto inspiró a Jimmy Wales a crear una enciclopedia que estuviera disponible para todos. Hoy Wikipedia se puede leer en 299 idiomas diferentes.

December 11, 2019

Si tu infancia fue en los 90, seguramente para hacer la tarea consultabas la enciclopedia de tu casa o, si tuviste más suerte, las últimas versiones de la Encarta (1993) que se incluían en la compra de las computadoras de escritorio. Hoy, todo eso nos parece extraño y lejano porque tenemos las respuestas a cualquier duda a un clic de distancia: en Wikipedia.

Esta enciclopedia online es la creación de Jimmy Wales y Larry Sanger, quienes en 2001 decidieron lanzar una plataforma que diera respuestas a las dudas más comunes de los usuarios de internet. Hoy está disponible en 299 idiomas diferentes, más de 32.5 millones de editores activos (llamados “wikipedianos”) y en promedio se suben 600 artículos nuevos diariamente, solo en la edición en inglés.

Al principio, ambos fundadores lanzaron una versión de la herramienta llamada Nupedia que iba a ser editada solo por expertos académicos, pero el resultado final fue limitado y lento. Luego de analizar el modelo (y adoptar la palabra hawaiana “wiki” que significa “rápido”), decidieron abrir la enciclopedia para que cualquier persona pudiera agregar contenido.

Wikipedia tiene una serie de proyectos hermanos como Fundación Wikimedia, que engloba iniciativas digitales como Wiktionary, Wikibook, Wikimedia Commons, que buscan hacer que el conocimiento sea un bien de acceso libre. Pero la aventura que más emociona a Wales es el WikiTribune, una plataforma que se convertirá en una red social de noticias reales y comprobables.

En entrevista con Entrepreneur durante su participación en el World Business Forum (WOBI), Jimmy Wales nos dice cómo se transforma el mundo con una idea.

1. El poder de la colaboración

La idea de la enciclopedia más grande del mundo nació cuando observaba el crecimiento de software de código abierto y veía a programadores voluntarios de todo el mundo trabajando en equipo en el espacio digital para hacer los programas que hacen que hoy el internet funcione, como MySQL, Apache, PHP, etc. Me di cuenta de que esta forma de colaboración podía extenderse más allá del mundo de la programación hacia todo tipo de trabajos culturales. Obviamente hubo muchos baches en el camino. En la primera iteración de Wikipedia no entendíamos cómo era su modelo social, pero en general, la idea de tener una enciclopedia gratuita para todos, en su propio idioma, motivó a muchas personas.

2. Sigue probando cosas nuevas

Vamos a relanzar WikiTribune (2017), un proyecto piloto que, como Wikipedia, tendrá un fuerte componente social para curar el contenido. Será una plataforma diseñada para ofrecerte información de calidad, más allá de los encabezados sensacionalistas o fakes news. Es un modelo que aplicará los principios de un sitio abierto, colaborativo y que recibirá donaciones de sus usuarios. Lo importante es que nuestro modelo de negocios es totalmente diferente a los medios tradicionales, no tiene publicidad ni publicaciones pagadas y esto es porque queremos cambiar la dinámica de la distribución de información para demostrar que sí hay una forma diferente de tener contenido de calidad.

3. Comete errores, pero interesantes

El modelo de WikiTribune es raro, no tiene nada que ver con cómo se manejan hoy los medios de comunicación. Parece que no tiene sentido. Me da risa porque he construido mi carrera gracias a una serie de malas decisiones. No soy un hombre de negocios típico, pero de alguna forma he tenido éxito.

Me despierto cada día y hago lo que creo que es lo más interesante que pueda hacer en la jornada. Y la verdad, esa no siempre es la mejor manera de hacer que las cosas sucedan, pero lo que me apasiona es hacer cosas interesantes.

Desde muy temprano en la vida entendí que no soy el mejor jefe, necesito tener buenos administradores porque no soy organizado.

4. Fracasa rápido y sé persistente

Tengo dos buenos consejos para los emprendedores. El primero: fracasa más rápido, prepárate para entender cuando algo no está funcionando y cámbialo radicalmente conforme haga falta. No temas fallar rápido porque habrá ocasiones donde un problema no se va a ir y tendrás que hacer cambios a tu modelo. El otro consejo es ser persistente, saber que se darán momentos en los que las cosas no funcionarán o vayan más despacio de lo que te gustaría, pero tendrás que seguir ahí y ser persistente.

Ambos consejos son fantásticos, el problema es que se contradicen entre sí. Lo difícil es saber cuándo decir: “Esto no está funcionando, tengo que cambiarlo radicalmente” y cuándo decir: “Hay un problema, pero debemos aguantar”. Ese es el arte del emprendimiento.