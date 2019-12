Echa un vistazo a algunos de los estrenos que trae Netflix en enero

Sin duda uno de los más esperados es la tercera temporada de Sabrina y la srgunda de Sex Education.

¿Ya sabes cuáles son los estrenos de Netflix para el 2020? Es probable que tu serie favorita vuelva con una nueva temporada. Luego de enfrentar el lanzamiento de Disney +, el pionero de los servicios de streaming presentó lo que podremos disfrutar el año que viene.

Grace and Frankie, Sex Education, Bojack Horseman, Diablero, y por supuesto Chilling Adventures of Sabrina, son parte del repertorio de la plataforma para este nuevo año.

Foto: Netflix vía Twitter

Además también encontraremos películas como, los dos volúmenes de Kill Bill, Pan's Labyrinth, The Lord of the Rings: The Return of the King, The Lord of the Rings: The Two Towers, y City of God.

Los materiales audiovisuales que estarán disponibles a partir del primero de enero son: Drácula, What the Love! with Karan Johar, Ghost Stories, Good Girls: temporada 2, Messiah, Nisman: Death of a Prosecutor, Spinning Out, The Circle, entre otros.

¿Cuál es la serie o película que más esperas?