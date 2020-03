Qué los conflictos no rompan tu empresa: Esta es la manera correcta de tener conversaciones difíciles

Aquí está lo que hay que hacer cuando un argumento es inevitable.

March 19, 2020 7 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

A principios del siglo XX, Aldi era una pequeña tienda familiar de abarrotes en Alemania. Después de heredar el negocio de su padre, Theodor y Karl Albrecht expandieron su única tienda a una cadena de cientos, llevando comestibles de bajo costo y alta calidad a pueblos y ciudades de todo el país.

En 1960 los hermanos tuvieron un desacuerdo que llevó a una fractura en la compañía, dividiéndola en dos negocios independientes, Aldi Sud y Aldi Nord. Hoy en día las dos compañías compiten a nivel global, con Aldi Nord siendo propietaria de Trader Joe’s y Aldi Sud dirigiendo los Aldis en Estados Unidos.

Gracias a sus modelos innovadores de producto y comida de bajo costo, ambas compañías tienen seguidores de culto; pero no puedo evitar pensar en qué tipo de apoyo tendrían en el mercado si no se hubieran separado hace 60 años. Para mí es difícil concebir que un negocio que claramente llegó para quedarse, se rompió por un desacuerdo entre hermanos.

Tal vez te interese: 5 tips para evitar generar discusiones

El conflicto interpersonal es una de las grandes razones por las que una empresa fracasa. Puede ser estresante, crea confusión, un ambiente de trabajo incómodo y navegarlo puede ser una pérdida de tiempo para todos.

Pero el conflicto también nos puede hacer crecer. El conflicto productivo puede acelerar la innovación. Además de mejores resultados de trabajo, puede perfeccionar las relaciones y llevarnos a una mayor satisfacción laboral.

Para participar en un conflicto sano, debemos ser capaces de hacer algunas suposiciones de referencia.

Todos los involucrados son intelectualmente honestos. Esto significa que están interesados en la verdad, ya sea que se alinee o no a sus creencias y deseos personales.

El desacuerdo no es personal. Reflexivamente, tenemos una tendencia a pensar que si alguien no está de acuerdo con nosotros, es cruel o está nuestra “en contra”. El conflicto no es inherentemente personal. Antes de avanzar deja de lado esos juicios.

Todos tienen una mente abierta a nuevas ideas y realmente están interesados en el mejor resultado para la empresa. Resolver un conflicto puede llevar a mejores soluciones y estrategias a largo plazo; pero si nadie está dispuesto a ver las cosas de manera diferente, es difícil avanzar juntos.

Los conflictos saludables indican diversos patrones de pensamiento y participación personal en el trabajo. Aprender cómo tener un desacuerdo de manera correcta puede ser bueno para el negocio. Aquí hay tres estrategias para asegurarte que estás luchando por innovación en lugar de destrucción.

1. Manténte en el mismo lado del problema

Cuando me siento frustrado, en el trabajo o en casa, me recuerdo que mi equipo es justo eso: un equipo. Estamos trabajando para alcanzar los mismos objetivos, compartiendo los mismos triunfos y superando los mismos problemas. Algunas veces no estamos de acuerdo en la misma estrategia o en la mejor forma de avanzar, pero aún cuando estamos en oposición, seguimos del mismo lado.

Cuando sientes que un amigo o empleado es tu adversario, es fácil olvidar que ellos también están haciendo lo mejor que pueden. Pero tú no tendrías una relación con alguien o contratarías a alguien que no consideres una buena persona. Parte de la construcción de relaciones, ya sea en tu vida personal o laboral, es la confianza. Asumir las buenas intenciones te hará un mejor manager. En lugar de ver un error como una falla personal, al darle a las personas el beneficio de la duda, puedes ver con más claridad las habilidades individuales o institucionales, además de las brechas de conocimiento; sin tener que ponerlas a la defensiva.

Si bien lo anterior es en su mayoría un cambio de mentalidad, puede tener un impacto significativo en la comunicación. La resolución de problemas en equipo fortalece las relaciones. Enmarcar un conflicto como dos personas contra un problema, en lugar de una persona contra otra, disminuye la frustración, mejora la comunicación y los resultados. Al hablar de lo que “queremos” frente a lo que “quiero”, estás demostrando que te importa obtener un resultado positivo y que estás invirtiendo en la viabilidad de una solución a largo plazo para ambas partes.

No disfruto de las discusiones. Es por eso que soy emprendedor y no abogado. Si me frustro, comienzo a repetirme y tengo la necesidad de decir cosas de las que me arrepentiré. Cuando un argumento alcanza el punto donde ya no es productivo, me tomó un descanso.

2. No siempre tienes que estar en lo correcto

Algunas veces, me alejo de una conversación tensa e incluso tengo problemas para recordar lo que estamos platicando. Recordaré cómo me sentía y lo que dije, pero no los puntos que la otra persona hizo, solo que estaban mal. Esto es común. Cuando las personas discuten, a menudo tienen dos conversaciones similares pero paralelas. Se enfocan en tener la razón y expresar su punto de vista en lugar de escuchar, ponerse al tanto y resolver el problema.

La necesidad de tener la razón puede ser la sentencia de muerte para las relaciones, tanto personales como profesionales. Si bien es un instinto natural completamente entendible, si solo te esfuerzas por tener la razón, estás dejando de lado el punto del conflicto. Este puede ser una oportunidad productiva para que dos personas expresen sus puntos de vista, sean escuchados y puedan aprender. Si lo único que te preocupa es ganar, estás limitando el impacto positivo de la experiencia.

Como líder y especialista de producto, la mayoría del tiempo, puedo pensar que tengo la razón. Pero a menos de que pueda ayudar a mi equipo en JotForm a entender y construir un consenso, estar en lo correcto no hace mucho para que la empresa avance. En las relaciones personales, no hay nada divertido en tener la razón si tu amigo deja de contestar tus llamadas.

3. Permite que las personas te ayuden

En muchas de las interacciones sociales, y especialmente en el mundo de las startup, las personas parecen sentir que no pueden pedir ayuda. Algunas veces, piensan que es una señal de debilidad o les gusta el sentimiento de soberanía que proviene de hacer las cosas por su cuenta. A menudo, las personas creen que pedir ayuda es una carga y que hará que las personas se ofendan o se resientan.

De acuerdo a los psicólogos, es todo lo contrario. Es conocido como el efecto Benjamin Franklin. La premisa es que es más probable que alguien que ya te ha hecho un favor lo haga de nuevo, que si tu haces algo por ellos. La teoría subyacente se basa en la disonancia cognitiva. Básicamente nosotros racionalizamos nuestras acciones y sentimientos para que sean consistentes entre sí. Alguien que ya te ha hecho un favor racionalizará que lo hicieron porque le agradas y, por lo tanto, es más probable que haga otro.

Tiene sentido. Que te pidan ayuda es halagador. Indica confianza y admiración de la experiencia. Al pedir ayuda en lugar de liderar con un postura más argumentativa, estás demostrando respeto por la otra persona y que estás tratando de hacer una conexión significativa. A las personas que piden ayudan se les percibe como más competentes en comparación con las que no lo hacen. Claro, ten cuidado de no exagerar y siempre muestra tu agradecimiento.