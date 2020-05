¿Quiénes son los intrapreneurs y por qué son pieza clave para la organización moderna?

May 27, 2020 5 min read

Por lo general en las organizaciones abundan las buenas ideas, lo que suele faltar es un método y audacia en su desarrollo para convertirlas en proyectos rentables. Sin un método para desarrollar los proyectos y la audacia para correr ciertos riegos, muchas de esas ideas se ahogan, ya que no depende del valor de esas ideas en si mismas, si no la capacidad de quienes las desarrollan para traducirlas en acciones concretas con objetivos claros.

También suele ser común, que muchas de esas ideas, estén orientadas a una mejor ejecución o a mejoras que tienen que ver con la eficiencia, pero en muchos casos pierden de vista las necesidades reales de los clientes. Las organizaciones piensan más en cómo vender más, no en cómo resolver mejor las necesidades de sus clientes, aún aquellas que no con capaces de expresar con claridad. La rentabilidad es una necesidad para cualquier empresa, pero es la consecuencia de generar valor, no un objetivo en si mismo; la rentabilidad es la consecuencia de generar y entregar valor poniendo al cliente en el centro de la ecuación.

Cuando el cliente no esta en el centro de la estrategia, la actividad empresarial puede sumergirse en la búsqueda incesante en la eficiencia en aquellos temas que no son relevantes para los clientes, orillando a las organizaciones a desarrollar productos y servicios perfectos que resuelven problemas que a nadie le importan. Las empresas que fracasan están más preocupadas por mirarse a si mismas o mirar al pasado y no por levantar la vista al futuro con el cliente en el centro de todo.

Revisar nuestro modelo de negocio, la situación de nuestros clientes y el entorno desfavorable en el que vivimos nos hace necesario combinar una visión ambidiestra de la organización, ya que por una parte se requiere operar el negocio actual con una operación eficaz y por la otra descubrir las nuevas oportunidades para desarrollarlas y convertirlas en las fuentes futuras de negocio e ingreso.

Ambos mundos, la explotación del modelo actual y el descubrimiento de oportunidades genera tensión en la organización y requiere de una gestión diferente a la tradicional; la innovación es muy atractiva para hablar de ella, pero sumamente incómoda para intentarla con seriedad.

Un perfil ambidiestro

Ese descubrimiento de oportunidades debe ser encabezado por personas que tengan un perfil que tiene una mezcla de características poco común; se trata de un híbrido entre un diseñador que entiende lo que las personas necesitan aun cuando no sean capaces de expresarlo con claridad, la precisión de un científico que no se deja llevar por su intuición sino por las evidencias que comprueban con certeza las hipótesis propuestas, y un business man que sea capaz de ejecutar de forma eficaz las tareas acordadas desde la gestación del proyecto hasta su lanzamiento comercial.

Ese perfil híbrido de tres cabezas diseñador-científico-emprendedor es la mejor forma de describir un perfil ideal para desarrollar proyectos en una organización, es la mejor descripción de un intrapreneur.

Hoy más que nunca convendrá reflexionar sobre lo que genera valor en nuestra organización, es un tiempo para diluir las burocracias a que a todos nos atrapan de alguna u otra forma; las inercias que heredamos de los éxitos pasados y que con el tiempo se van volviendo costumbres que facilitan la comodidad de las personas, pero no la generación de valor. La principal preocupación de una organización debe ser el mantenerse en vigentes en la mente del cliente por el valor que aportan.

Las organizaciones que buscan combinar el mundo de la ejecución eficaz con el mundo del descubrimiento de oportunidades necesitan de intrapreneurs que hagan posible que los proyectos se conviertan en realidad. Cuando no existe un responsable, una agenda y un presupuesto que permita convertir las ideas en negocios aterrizados, suelen tardar mucho tiempo y las oportunidades se pierden, o bien se quedan inconclusos porque los resultados iniciales no fueron los esperados o porque las dificultades encontradas superan las buenas intenciones.

Cuando una organización ha decidido reinventarse continuamente para adelantarse a las necesidades de sus clientes y convertirse en un referente de su sector, requiere de un alto grado de ambidiestralidad, y para ello requiere de intrapreneurs capaces de encabezar los proyectos con los métodos adecuados. El futuro pertenece a las organizaciones ambidiestras a organizaciones que construyen internamente las capacidades para reinventarse y adelantarse a su tiempo. Los intraprenurs son claves en las organizaciones modernas que han decidido inventar el futuro.