Tesla-მ მოკლე შორტები გამოუშვა

ილონ მასკმა მორიგი დაპირება აასრულა, ოღონდ ეს არც ტურისტული მოგზაურობაა კოსმოსში და არც მარსზე ადამიანების გადაცხოვრება. ილონმა შედარებით მიწიერი დაპირება შეასრულა და Tesla-ს ბრენდის ქვეშ Tesla Tequila-ს შემდეგ მოკლე შორტებიც გამოუშვა.

აი ამ დაპირებით დაიწყო ყველაფერი:

Tesla will make fabulous short shorts in radiant red satin with gold trim