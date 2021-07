Bitcoin se dispara gracias al prometedor tuit de Elon Musk sobre el futuro de Tesla con la moneda

June 14, 2021 2 min read

Elon Musk volvió a hacer que el precio de las monedas criptográficas salieran disparadas después de tuitear sobre la posibilidad de que Tesla vuelva a aceptar Bitcoin como forma de pago en el futuro previsible.

La moneda digital subió a más de 40,000 dólares en valoración a última hora del lunes por la mañana, un salto de casi el 13% en un período de 24 horas, presumiblemente gracias al mensaje de Twitter del domingo por la tarde de Musk.

Musk respondió a un tuit de Cointelegraph, una fuente de noticias centrada en criptografía, que compartió un artículo que decía que el CEO de Tesla fue "criticado" por la CEO de Sygnia, Magda Wierzycka, por afectar (irónicamente) la volatilidad de Bitcoin a través de sus reflexiones y publicaciones en las redes sociales.

El multimillonario respondió a la cuenta de Twitter, calificando partes del artículo como "inexactas" y aclaró la postura de su empresa sobre Bitcoin.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.