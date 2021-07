Elon Musk vendió el 10% de los Bitcoins de Tesla y volverá a aceptar la criptomoneda cuando sea más ecológica

June 14, 2021 4 min read

Una vez más, Elon Musk demostró que su palabra pesa mucho en el terreno de las criptomonedas. Esta vez, el magnate declaró que su empresa Tesla vendió cerca del 10% de los Bitcoins que poseía y que volverán a aceptarlos como forma de pago cuando exista una forma más ecológica de minarlos, lo que provocó una subida inmediata en su precio.

Todo comenzó cuando Musk respondió un tuit donde se le acusaba de manipular el precio del Bitcoin.

“Esto es inexacto. Tesla solo vendió más o menos el 10% de las tenencias para confirmar que BTC podría liquidarse fácilmente sin mover el mercado”, escribió el CEO de Tesla en Twitter a las 12:42 pm del domingo (GMT-5, tiempo del centro de México).

“Cuando haya confirmación de un uso razonable de energía limpia (~50%) por parte de los mineros con tendencias futuras positivas, Tesla volverá a permitir las transacciones de Bitcoin”, agregó.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.