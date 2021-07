5 pasos para darle vida a tu idea de emprendimiento

June 15, 2021 3 min read

¿Cuántas veces has tenido la cabeza llena de ideas, pero por falta de claridad no has logrado concretarlas y por lo tanto no das el siguiente paso?

Seguramente te ha ocurrido, y es normal cuando emprendemos, pues no es una tarea sencilla de llevar a cabo; emprender es eligir transformar esa idea que trabajaste probablemente -como yo- durante años, en algo tangible que por fin, podrás lanzar al mercado.

Desde mi experiencia, el camino para lograr adentrarse en el mundo del emprendimiento conlleva sacrificios y aprendizajes, pero sobre todo, grandes satisfacciones, las cuales impactan de forma positiva en la vida personal y profesional.

Es por ello que te comparto 5 pasos que he puesto en práctica a lo largo de mi tiempo como emprendedora; para que tú también puedas darle vida a tu idea de emprendimiento:

Identificar una necesidad: analiza tu sector y detecta cuál es la oferta existente. Identifica qué te diferencia de los demás y qué tipo de necesidad problema u oportunidad quieres cubrir, para poder determinar tus objetivos. Estudiar el mercado: conoce al público al que deseas dirigirte y analiza tu competencia, investiga cuáles son sus fortalezas y debilidades. Esta información te permitirá tomar mejores decisiones y a reconocer en qué debes mejorar. Cuando sabes a quién debes dirigirte, puedes crear estrategias específicas para poder llegar a tu público objetivo y conseguir el éxito que estás buscando. Desarrollar el proceso productivo: detalla paso a paso tu proceso productivo, de acuerdo a tu idea de emprendimiento e identifica las herramientas que hagan más eficiente tus procesos para lograr el desarrollo de tu idea. Análisis financiero: prepara una proyección de costos. Analiza si necesitas financiamiento; establece cuál es el monto que necesitarás y a qué entidades lo solicitarás. Por ejemplo, puedes hacer uso de tus ahorros, solicitar un préstamo o como yo, buscar apoyo de inversionitas. Iniciar tu empresa, no le temas al fracaso: la mejor forma de tener éxito al emprender es empezar, poner en acción tu idea y lanzarte. Empieza a enfocarte poco a poco en formar un equipo talentoso, recuerda que una empresa se desarrolla y crece gracias a sus colaboradores. Asimismo, no olvides escuchar y tomar en cuenta sus ideas y opiniones formando un circulo virtuoso que hará crecer tu idea de emprendimiento.

Espero que estos pasos te ayuden a darle forma a tu emprendimiento, y sobre todo, de animes a iniciar ya. ¡Recuerda que no hay ideas malas, siempre y cuando planees, ejecutes y administres de manera correcta!