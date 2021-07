El núcleo terráqueo comienza a tener un crecimiento inusual que la ciencia no puede explicar

June 17, 2021 3 min read

Un nuevo estudio realizado por los sismólogos de la Universidad de California, Berkeley, ha descubierto que el núcleo interno de hierro sólido de la Tierra se ha expandido más rápido de un lado que del otro, las razones todavía son desconocidas. Sin embargo, se sabe que esto comenzó cuando este comenzó a congelarse desde hace más de 500 millones de años.

El crecimiento desproporcionado se ubicó debajo del mar de Banda de Indonesia y ha eliminado el calor del núcleo terráqueo de ese lugar con mayor velocidad que del lado de Brasil. Al congelarse de solo un lado del mundo se acelera la cristalización del hierro, provocando varias consecuencias en el campo magnético de la Tierra.

Este campo nos protege de las partículas peligrosas del sol debido a que la convección en el núcleo externo es impulsada por la liberación de calor del núcleo interno, es lo que hoy impulsa la hipótesis del dínamo. El descubrimiento surgió a partir de que notaron que las ondas sísmicas se mueven con más rapidez cuando pasan entre los polos norte y sur que por el Ecuador.

Los expertos hicieron una serie de simulaciones por computadora creando un mapa que muestra el crecimiento del núcleo terráqueo a lo largo de los últimos mil millones de años, con esto descubrieron que la expansión desequilibrada ha desarrollado rápidamente nuevos cristales de hierro en el lado este del núcleo.

"El debate sobre la edad del núcleo interno ha estado ocurriendo durante mucho tiempo", dijo Daniel Frost, científico asistente del proyecto en la BSL. “La complicación es: si el núcleo interno ha podido existir solo durante 1.500 millones de años, según lo que sabemos sobre cómo pierde calor y qué tan caliente es, entonces ¿de dónde vino el campo magnético más antiguo? De ahí es de donde surgió esta idea de elementos ligeros disueltos que luego se congelan ”.

