Tener un Tesla casi me mata

Después de tres roces cercanos con la muerte, tuve una visión: un futuro tipo Black Mirror mezclado con WALL-E con humanos flotando en sillones con tecnología incorporada que les impide mover un dedo. La sorprendente inspiración detrás de esta previsión distópica: mi Tesla.

Mi esposa y yo tenemos dos autos. De vez en cuando, tomo el Jeep Wrangler, pero principalmente conduzco el Tesla, y lo había estado haciendo exclusivamente durante meses cuando mi esposa me pidió usarlo. Ese día tuve un almuerzo de empresa, pero le dije: “No hay problema. Puedo manejar el jeep".

Sin embargo, descubrí rápidamente que no podía. En el viaje de 45 minutos, casi tuve un error de manejo tres veces. Me estaba saliendo del carril; la gente se estaba desacelerando; y apenas me estaba recuperando a tiempo para pisar el freno. Seguí repitiendo en voz alta: "¿Qué diablos me está pasando?"

A pesar de tres incidentes cercanoss, llegué sano y salvo a almorzar ese día, pero en los últimos 20 minutos entre mi último golpe de freno y llegar a mi destino, me di cuenta de lo que me había sucedido: Automatización.

Más fácil y rápido no siempre es mejor

Puedes encontrarlo en todas partes: inteligencia artificial, aprendizaje automático, sensores, procesamiento del lenguaje natural. La gente quiere productos que le faciliten la vida. En lugar de hacer tareas tediosas como leer, podemos presionar un botón para escuchar una lectura de una máquina artificialmente inteligente. Pídele al Asistente de Google que programe una cita para cortarte el cabello, y una voz humana realista hará el trabajo mundano de llamar al salón para programarlo por ti, tal vez incluso con mejor educación.

La automatización hace el trabajo más rápido y no hay nada intrínsecamente malo en eso. Desafortunadamente, más rápido también puede resultar en una calidad reducida del producto. Una camiseta de cinco centavos fabricada en una megafábrica en China, por ejemplo, podría revenderse por 100 dólares, pero el color se destiñe después del primer lavado y las costuras se deshacen en la secadora.

Pero la amenaza detrás de la automatización es más que unos pocos agujeros y calcetines rosas.

Más automatización significa menos habilidad

Esta es la razón por la que casi destrocé mi Wrangler tres veces a pesar de tener un historial de conducción perfecto. Después de meses de depender de la automatización de mi Tesla, mis habilidades como conductor se habían oxidado. Primero, esta dependencia se manifiesta a través de pequeños errores - un tiempo de respuesta más lento, dificultad para girar el volante - pero pronto se convierte en una total incapacidad para realizar una tarea. A mayor automatización, mayor es la incapacidad para realizar cualquier tarea.

¿Qué no hace un Tesla? Me mantiene en mi carril; me obliga a reducir la velocidad. Si alguien frente a mí frena y determina que mi velocidad es demasiado rápida para detenerme a tiempo, se desvía para evitar una colisión. Incluso sin piloto automático, confío en que mi Tesla me protegerá y, a su vez, cedo mi esfuerzo y habilidad a la máquina.

El coma de vivir en un futuro automatizado

El objetivo general de la sociedad actual parece apuntar hacia un futuro sin esfuerzo: calendarios y correos electrónicos automatizados, firmas sincronizadas automáticamente, recopilación de datos de usuarios. Incluso las tareas involucradas en la reserva de una cita para el cabello (llamar e interactuar con otro ser humano) pronto se convertirán en una habilidad del pasado a medida que la automatización se difunda.

Pero, ¿qué pasa cuando todo está automatizado? Si una máquina puede alimentar, lavar y jugar con tu perro, ¿por qué tener uno en primer lugar? ¿Qué sucede con el valor intrínseco de tener un perro y vincularse con él si una máquina hace todo el esfuerzo? ¿Qué sucede con las habilidades aprendidas en el cuidado del animal, o incluso con la comprensión de que otros seres vivos necesitan cuidados?

¿Qué quedaría por lograr si todo lo que tuviéramos que hacer fuera sentarnos en nuestros sofás flotantes, pedir comida y entretenernos sin hablar con nadie? ¿Por qué alguien se molestaría en hacer algo? Si conocieras a alguien así hoy, te preocuparía su salud mental. Si la sociedad se volviera completamente dependiente de la tecnología, este preocupante estado de salud mental se convertiría en la norma.

Cuando te automatices, manten la cabeza despejada

Podemos protegernos de volvernos dependientes de la automatización si nunca sacrificamos nuestro compromiso con la calidad. ¿Cómo puede verse esto en acción? ¿Qué tal si en lugar de comercializar por goteo esa lista de 50 personas con alguna secuencia automatizada, levantas el teléfono y las llamas? Puede que lleve más tiempo, pero un toque humano en sus esfuerzos garantiza una mejor calidad de la que podría proporcionar el trabajo de una máquina.

Cuidar la calidad te mantiene en control. La automatización del Tesla es eficiente, pero si me hubiera tomado el tiempo para mantener la calidad de mis habilidades de conducción, habría evitado varios casi desastres al conducir un vehículo diferente. Ese día, vi lo fácil que puede ser perder el control de mis habilidades cuando dejo que la tecnología desplace su calidad.

Seré honesto: me encanta la automatización. Y amo a mi Tesla. Puede que no planee conducirlo menos, pero lo conduciré como un automóvil normal de ahora en adelante en lugar de dejarme caer en el coma de su automatización. Por supuesto, la eficiencia de las máquinas tiene sus beneficios, pero sin el toque humano del esfuerzo y la inteligencia en nuestra tecnología, corremos el riesgo de perder el esfuerzo y nuestra humanidad.