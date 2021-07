La aerolínea enfurece a los pasajeros después de agregar una tarifa oculta de 'recuperación de Covid'

June 23, 2021 3 min read

En un intento por mantenerse al día con la creciente demanda de pasajeros que se embarcan en viajes de verano tan esperados, muchas aerolíneas han tomado medidas desesperadas, como pedir voluntarios para realizar turnos adicionales. Otros han cancelado sus vuelos durante los meses de verano debido a la falta de personal.

Incluso las aerolíneas de descuento, que alguna vez fueron confiables para tarifas más bajas (si es que los viajes eran más estresantes), tienen dificultades para alcanzar el equilibrio, y el último movimiento de Frontier Airlines es una prueba de ello.

La aerolínea ha agregado silenciosamente un "Cargo de recuperación de Covid" en su sitio web entre una larga lista de otros cargos posiblemente extraños, incluido el Cargo de aeropuerto de alto costo y el Cargo de interfaz de operador. Como explica el sitio, "el cargo de recuperación de Covid compensa los costos adicionales para Frontier debido a la implementación de medidas relacionadas con Covid-19" (sin importar que el gobierno de Estados Unidos anunció un rescate de 25 mil millones de dólares para la industria de las aerolíneas a fines del año pasado).

Las medidas exigen “mayor saneamiento y limpieza” en los aviones y en la terminal, en los mostradores de boletos y para el PPE de los empleados.

Según la compañía, la tarifa se integró sutilmente en mayo, llegando a 1.59 dólares por boleto.

"El CRC ya está agregado a la tarifa total promocionada en FlyFrontier.com, por lo tanto, no es un cargo inesperado más adelante en el proceso de reserva", dijo un portavoz de Frontier a ABC News esta semana.

Sin embargo, es comprensible que los clientes no estuvieran contentos al enterarse de la noticia.

Frontier Airlines, after all the bailouts the airlines got throughout last year, you're going to NOW, start charging a Covid recovery fee!?!? Are you for REAL?!?!?

Frontier Airlines is like a plastic fold up chair in the sky. Covid recovery charge to clean?? I know they got some government grant money, where'd it go? While I do love the animals on the plane, nickle and diming customers at every turn is a sure fire way to lose them.