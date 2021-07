John McAfee, fundador del antivirus McAfee, se suicida en una prisión en Barcelona

June 23, 2021 2 min read

El magnate John McAfee, fundador del antivirus del mismo nombre, fue encontrado sin vida en su celda en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), de acuerdo reporta el diario español El País. El Departamento de Justicia indicó investigan los hechos que apuntan a un suicidio, pues según la información preliminar, los servicios médicos de la prisión trataron de practicarle maniobras de reanimación sin éxito.

McAfee, de 75 años, falleció un día después de que el Tribunal Supremo aprobara su extradición a Estados Unidos después de ser detenido por la Policia Nacional en el aeropuerto de El Prat el 3 de octubre de 2020 cuando iba a tomar un avión a Turquía. Su defensa tenía tres días para presentar evidencias y revertir la moción.

Las autoridades de Estados Unidos acusan a John McAfee de varios delitos fiscales como supuestamente evadir cuatro millones de dólares en impuestos por ganancias obtenidas por el comercio de criptomonedas entre 2016 y 2018.

El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya ya emitió una nota de prensa oficial donde remarca que los servicios médicos fueron incapaces de reanimar al magnate. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aparentemente también ha confirmado la muerte de McAfee, pero sin dar las causas oficiales.

El último tuit del magnate fue el 16 de junio donde manifestó que a pesar de ya no tener amigos, no se arrepentía de nada.

The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association.



I have nothing.



Yet, I regret nothing.