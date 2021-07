El atún de Subway no tiene ADN de atún, según investigación realizada por The New York Times

June 23, 2021 2 min read

The New York Times realizó una investigación que reveló que el atún de la cadena de comida rápida, Subway en California, Estados Unidos, no es realmente atún. Las pruebas de un laboratorio privado determinaron que no había ADN de dicha especie en el producto.

A finales de enero The Washington Post, informó sobre una demanda a la cadena de sándwiches, la cual alegaba que la comida de Subway carecía de atún o que estaban hechos de cualquier otra cosa menos del pez.

La marca negó estas acusaciones en un correo enviado a The New York Times, y explicó que entrega atún 100% cocido a sus restaurantes el cual se mezcla con mayonesa y es agregado a sus alimentos.

Sin embargo, una reportera del medio estadounidense recopiló un poco de atún de algunos establecimientos de la franquicia en California y los mandó a revisar a un laboratorio privado, el cual prefirió permanecer en el anonimato.

Imagen: Subway vía Facebook.

Los resultados de las pruebas demostraron que no se encontró ADN de ningún tipo de especie de atún. "No había ADN de atún amplificable en la muestra, por lo que no obtuvimos productos de amplificación del ADN… Por lo tanto, no podemos identificar la especie", explicaron los investigadores.

Un portavoz del laboratorio explica que existen dos probabilidades de explicaciones, la primera que el atún esté “demasiado” procesado por lo que no hayan podido hacer una identificación y la otra y más simple, no es atún.

Es importante resaltar que una prueba similar fue realizada en febrero por Inside Edition, el medio recopiló muestras de restaurantes de la cadena, pero esta vez ubicados en Nueva York, y efectivamente, el laboratorio encargado confirmó que las muestras eran de atún.

