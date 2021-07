Robert Kiyosaki advierte que se aproxima la caída de mercado más grande de la historia

June 30, 2021 2 min read

Este martes pasado, el inversionista y autor Robert Kiyosaki escribió en su cuenta de Twitter que pronto será el desplome más grande que ha visto el mercado en la historia mundial y que la gente debería empezar a prepararse. Agregó que la buena noticia es que el mejor momento para hacerse rico es cuando hay un desplome económico.

Biggest bubble in world history getting bigger. Biggest crash in world history coming. Buying more gold and silver. Waiting for Bitcoin to drop to $24 k. Crashes best time to get rich. Take care.