¿Cuántos empleados tiene Nintendo alrededor del mundo?

July 2, 2021 2 min read

Nintendo es empresa que se dedica principalmente a la creación videojuegos, pero es amigable con el medioambiente, por lo que hace poco decidieron compartir su informe de Responsabilidad Social Corporativa en donde habla sobre sus objetivos, operaciones globales y ofrece varios detalles de la compañía del 2020.

Entre esos detalles, de acuerdo con datos reportados por Level Up, podemos encontrar que en Nintendo cuenta con 2,498 empleados; en Nintendo of America tiene con 1, 256; en Nintendo of Europe GmBH hay 901; y Nintendo Australia tiene solo 91 que en su mayoría son mujeres. Todos estos números dan un total de 6, 574 de empleados alrededor del mundo.

Los hombres representan el 254.3% del 400% del equipo laboral. Además, Nintendo cuenta con 26 subsidiarias consolidadas. El informe presume que el presente año, 2021, estará lleno de iniciativas que marquen la diferencia respondiendo a las expectativas de la sociedad y hacer sonreír a más personas.

La empresa identificó tres áreas prioritarias para regalar sonrisas, comprometiéndose de manera activa con sus consumidores, cadena de producción y empleados. Con el objetivo principal de cuidar a las generaciones futuras con productos de alta calidad, optimizar el entorno laboral con minería responsable, y aceptando la diversidad ofreciendo oportunidades laborales iguales.