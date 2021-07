Zoom tendrá traducción automática en tiempo real a las videoconferencias tras comprar la empresa Kites

July 2, 2021 4 min read

Las plataformas y apps de videollamadas han cobrado un protagonismo sin precedentes desde la llegada del Covid-19. Una de las más importantes y populares es Zoom, que ahora agregará una nueva función de traducción automática en tiempo real, tras anunciar la compra de la empresa de comunicaciones Kites.

A través de su blog oficial, Zoom anunció que están en negociaciones para adquirir la empresa Karlsruhe Information Technology Solutions, abreviada Kites. Se trata de una startup alemana “dedicada al desarrollo de soluciones de traducción automática en tiempo real” o MT, por sus siglas en inglés.

Zoom dijo que la adquisición de Kites representa la posibilidad de eliminar las brechas del idioma entre sus usuarios. El proyecto consiste en crear una especie de asistente virtual operado por Inteligencia Artificial (IA), con capacidad de traducción en vivo durante las videoconferencias.

“El talentoso equipo de 12 científicos de investigación de Kites ayudará al equipo de ingeniería de Zoom a avanzar en el campo de la MT para mejorar la productividad y eficiencia de las reuniones al proporcionar capacidades de traducción en varios idiomas para nuestros usuarios”, explica el comunicado.

We’re excited to announce we have signed an agreement to acquire Kites! The Kites team, based in Germany, will help build our multi-language translation capabilities and improve meeting productivity for our customers. https://t.co/UHk0YmRNiE