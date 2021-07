China ordena retirar DiDi de tiendas de apps y suspender descargas por supuesto uso indebido de datos

July 5, 2021 4 min read

El pasado miércoles 1 de julio, la plataforma de transporte particular DiDi debutó en Wall Street recaudando 4,400 millones de dólares en las primeras horas. Pero no todo pinta bien, ya que la Administración del Ciberespacio de China (CAC) ordenó retirar DiDi de todas las tiendas de apps y suspender las descargas, ya que la empresa está bajo investigación por supuestamente recolectar ilegalmente datos personales de sus usuarios y hacer uso indebido de éstos.

El viernes, el regulador chino anunció que iniciaron una investigación sobre DiDi para proteger “la seguridad nacional y el interés público”. Dos días después dieron a conocer que se le pidió a DiDi Global Inc. hacer cambios para cumplir con las reglas de protección de datos del país. Sin embargo, el organismo gubernamental no precisó la naturaleza de las violaciones de DiDi en una declaración en sus redes sociales.

The Cyberspace Administration of China (CAC) said on Sunday it has notified app stores to remove Chinese mobile car-hailing platform DiDi Chuxing due to "serious" violations of laws and regulations to collect and use personal information. pic.twitter.com/dqAXLnVrzd