Tras polémica por la procedencia de su atún, Subway anuncia que renovará su menú

Las ventas de Subway, restaurante especializado en la elaboración de sándwich submarino, bocadillos, ensaladas y pizza por ración, bajaron considerablemente durante los últimos años; así que están en busca de una nueva estrategia para que nueva clientela les de una oportunidad.

Este anunció llega días después de que una investigación del The New York Times revelara que el atún de algunos de sus restaurantes en California no contenía ADN de atún y se pusiera en duda la procedencia del mismo.

La cadena de comida rápida iniciará con la renovación de su menú la próxima semana cuando todos los restaurantes de Estados Unidos presenten nuevas opciones para mejorar sus productos en cualquier aspecto. Los voceros de Subway IP Inc., mencionan que será el mayor cambio de su historia.

De acuerdo con CNN, John Chidsey, director ejecutivo de la marca, explicó que la compañía ha decidido "concentrarse en elevar la calidad de los ingredientes básicos, ya que con los mismos se pueden hacer casi un número infinito de combinaciones de sándwiches". Al mismo tiempo, los consumidores sabrán más sobre su abastecimiento.

Subway busca volver a dominar el espacio de personalización de platillos en la comida rápida pues la competencia en el mercado cada vez es más fuerte, también quiere limpiar su imagen tras las demandas en contra de la proveniencia de sus alimentos. Pero, satisfaciendo el paladar de sus clientes y a los operadores de franquicias.