Richard Branson quiere enviarte al espacio. Aquí te explicamos cómo participar.

July 12, 2021

La gran carrera espacial multimillonaria finalmente llegó a un punto crítico el 11 de julio cuando el fundador de Virgin Group, Richard Branson, se convirtió en el primero de muchos que intentan salir del planeta (como Jeff Bezos y Elon Musk).

Como era de esperar, los inversionistas se dieron cuenta.

Las acciones de Virgin Galactic subieron casi un 9% en las operaciones previas a la comercialización el lunes por la mañana y subieron más del 171% hasta la fecha en el mismo período de tiempo.

Pero ahora, tanto los inversores como los consumidores tienen la mirada puesta en la empresa después del último anuncio de Branson de que enviará a dos aspirantes al espacio en uno de los cohetes de Virgin Galactic.

Branson hizo el anuncio en las redes sociales luego de su exitoso vuelo de prueba espacial, declarando que un ganador y un invitado de su elección tendrán la oportunidad de abordar uno de los primeros vuelos comerciales de la compañía, que se estima para principios de 2022.

Space is for all humanity, which is why we're giving YOU the chance to win 2 seats on one of the first @virgingalactic flights to space! ENTER NOW - all donations go to non-profit @spacehumanity: https://t.co/sjz1KV5f6z @omaze #Unity22 pic.twitter.com/pBzutUPJBl