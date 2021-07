¿Mitad de año y no has cumplido tus propósitos? Todavía puedes retomar tus metas financieras

July 15, 2021 4 min read

En enero, dada la motivación del comienzo de un nuevo año, todos establecimos una serie de metas y propósitos para el 2021. Ahora que nos encontramos a mitad de año, es un buen momento para reflexionar acerca de su cumplimiento y garantizar que, con el transcurso de los meses, no se hayan olvidado.

Ya sea que te hayas enfocado en metas personales, profesionales o financieras, es importante que sigas una estrategia para no abandonarlas. Pensando en esto, Principal México comparte cuatro consejos que pueden ser útiles para cumplir tus propósitos financieros y lograr concretarlos durante el resto del año.

1. Ordena tus prioridades

Imagen: Kelly Sikkema vía Unsplash

Si entre tus metas de este año habías establecido crear un fondo para emergencias, pero en lugar de empezarlo realizaste varias compras imprevistas por internet, es un buen momento para que reorganices tus prioridades.

Esto no significa que dejes de invertir en lo que te gusta, como viajar o tomar cursos de tus actividades favoritas, sino que decidas qué es más importante o necesario en este momento. Todavía tienes seis meses para canalizar un porcentaje de tus ingresos a tu fondo de emergencias, por lo que hay tiempo. Lo importante es establecer prioridades entre lo que quieres conseguir y trabajar para lograrlo. Por ejemplo, podrías posponer tu siguiente viaje hasta final de año con el fin de alcanzar el propósito inicial de ahorrar para cualquier emergencia.

2. Ten objetivos y resultados realistas

Imagen: Isaac Smith vía Unsplash

A seis meses de que inició el 2021, si no has avanzado mucho con tus propósitos financieros de principio de año, lo recomendable es adaptarlos para que sea posible cumplirlos. Después de todo, es más fácil tener éxito si establecemos objetivos realistas. Traza metas viables, con límites de tiempo y un plan de acción que sea realizable. Es un buen momento para planear lo que puedes hacer; una recomendación para esto es escribir tu plan, esto es más efectivo que solo pensarlo pues el “refuerzo visual” lo hará más tangible y, sobre todo, posible.



3. Pequeños pasos, grandes resultados

Imagen: Sharon McCutcheon vía Unsplash

Una de las dificultades que enfrentamos es que muchas veces establecemos objetivos muy grandes, los cuales pueden llegar a abrumarnos. Una buena opción es comenzar con un objetivo menos ambicioso e ir progresando hasta alcanzar niveles más sustanciales.

Por ejemplo, si tu meta es ahorrar más, como primer paso puedes establecer pequeñas acciones en casa como la implementación de sistemas de ahorro en los servicios de agua y luz, los cuales irán generando cierta cantidad de dinero con el que antes no contabas. Ese dinero puedes destinarlo a una meta de ahorro más grande, que signifique un beneficio para el cumplimiento de otro de tus propósitos o alguna meta de vida como tu retiro.

Utiliza herramientas como el Ahorro Voluntario en la cuenta individual de tu Afore, acción que te beneficiará a largo plazo pues te dará la oportunidad de mejorar tu pensión cuando decidas retirarte.

Si tienes en mente otro tipo de proyectos, los Fondos de Inversión pueden resultar una herramienta muy útil, ya que, a través de la administración de activos y un trato personalizado, será posible la planeación y construcción de un bienestar financiero.

4. No postergues, actúa

Imagen: Michael Longmire vía Unsplash

Si no le has dado seguimiento a tus propósitos, no te desanimes. Empieza ya. Si continúas postergando tus metas, el tiempo pasará y será más difícil poder concretarlas. Desde hoy prioriza tus objetivos, realiza planes de acción viables y comienza paso a paso. Verás que si pones manos a la obra lograrás lo que te propongas antes de lo que esperas.