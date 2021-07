Adiós Fleets, Twitter eliminará sus historias en agosto

July 15, 2021 2 min read

¿Alguna vez utilizaste los Fleets? Sí, las stories de Twitter. La red social anunció que esta característica desaparecerá el próximo tres de agosto. ¿La razón? No generaron la interacción esperada.

En este contexto, los usuarios de la plataforma ya no podrán publicar mensajes, fotos o videos que desaparezcan dentro de 24 horas. La función que fue lanzada a finales del año pasado y que se mostraba en el timeline será reemplazada por las nuevas salas de chat de Twitter.

La red social del pajarito, explicó que desde que presentaron esta función no han visto un incremento en la conversación de personas que se unan a través de los Fleets, al menos no como esperaban.

We hoped Fleets would encourage more people to join the conversation, but that wasn’t the case. So we’re removing them and focusing on improving other parts of Twitter.