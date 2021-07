Shawn Mendes y Nicholas Reichenbach revelan lo que se necesita para que una asociación comercial tenga éxito

July 20, 2021 7 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Crear asociaciones con celebridades es un arte y para tener éxito se requiere una combinación cuidadosa tanto de la celebridad como de la empresa. Para algunas marcas, perfeccionar esta receta significa llegar a las celebridades y convencerlas de que tu negocio se alinea con sus valores. La marca de agua canadiense Flow, por otro lado, utiliza una estrategia en la que la celebridad llega a esa conclusión por sí misma.

“[Nuestros socios] vinieron todos orgánicamente con nosotros y nos conocieron a través de lo que estamos tratando de hacer en primer lugar”, dice el fundador de Flow, Nicholas Reichenbach.

Como ejemplo tome el proceso de desarrollo de la asociación entre el cantautor Shawn Mendes y Flow. Esta unión comenzó oficialmente hace cuatro años, pero el aprecio de Mendes por la marca databa de tiempo atrás, cuando descubrió personalmente a la misma en 2015. La compañía luego envió una carta al cantante, y cuando conoció al equipo de Flow, las cosas encajaron entre las dos partes.

Como marca, Flow se distingue de otras firmas de agua en sus esfuerzos por utilizar la mínima cantidad de recursos naturales necesarios en su producción, entre los que se incluyen sus envases completamente reciclables. La integración de sus prácticas de sostenibilidad en el espíritu de la marca fue lo que atrajo a Mendes hacia ella.

“A medida que me hice mayor, me di cuenta de la importancia de cambiar el mundo para mejor, incluso si es en formas pequeñas e incrementales, y lo importante que es para mí, cómo eso me impulsa a seguir haciendo lo que hago”, dice Mendes.

Tal asociación, en la que una celebridad se preocupa por los valores de la marca tanto como el producto en sí, parece tener peso en la Era de los Influencers. Una encuesta de 2021 realizada por Pipslay Research encontró que el 59% de los estadounidenses dice que el respaldo de las celebridades influye en su comportamiento de compra. Para muchos clientes, las marcas están ligadas a su ética: el 62% de los estadounidenses estuvo de acuerdo en que el respaldo de las celebridades es un reflejo de la calidad y la integridad de la marca.

Hacer realidad tus valores es una forma de ayudar a que tu asociación prospere

Como la moral de una marca es ahora tan importante como el producto de la misma, tener la asociación comercial adecuada no es suficiente. Si tu empresa no transmite claramente sus valores al consumidor, la asociación puede fallar al estilo de Kendall Jenner y Pepsi. Pero vivir los valores que atraen a las celebridades y los consumidores adecuados puede ser difícil cuando problemas como la escasez de mano de obra o una pandemia amenazan con cortar un negocio por completo. Como alternativa, Reichenbach dice que las decisiones comerciales no tienen que actuar necesariamente por el mero beneficio de las ganancias. En cambio, el flujo implementa una filosofía que él llama el triple resultado.

El triple resultado es simple: cuida a las personas, las ganancias y el planeta.

Aunque el concepto suena idealista, Reichenbach encontró poder dentro de este cuando Flow tuvo que descubrir cómo enviar su agua de manantial a consumidores en Estados Unidos. En lugar de depender de la misma primavera canadiense de siempre, la empresa encontró una fuente en Virginia. Al llevar las operaciones a su país vecino, Flow pudo contratar a la comunidad local, ahorrar dinero en logística e incluso ser neutral en carbono por primera vez. Para Reichenbach, este tipo de modelo de negocio es la forma alineada con el valor de obtener ganancias y algo que las empresas han enfatizado más desde la pandemia.

"En todo lo que tengas éxito como emprendedor, debes ceñirte realmente a tus valores como persona porque hay mucho ruido en el mundo de hoy. Cuanto más enrevesas tus valores, menos clara es tu felicidad", dice Reichenbach.

Debido a las preocupaciones de sustentabilidad de los jóvenes de hoy, Reichenbach agrega que las empresas no pueden darse el lujo de elegir entre el planeta o las ganancias; las decisiones comerciales deben considerar ambos. Este valor que Reichenbach otorga a la próxima generación es algo que resuena en Mendes, quien también ve la inversión en el consumidor joven como una parte importante de la asociación.

"Es una visión de la nueva era para las empresas y los directores ejecutivos. Creo que ese es el tipo de empresa que las celebridades y las personas con voz deben respaldar, porque depende [de las empresas] inspirar a la próxima generación para que tenga esa mentalidad". El cantante y compositor dice. "Hoy en día, especialmente a las generaciones más jóvenes, como mi hermana, que tiene 17 años, no puedes engañarlos. No hay lugar para la falsedad, las mentiras y la manipulación. Ellos están realmente en la cima. Y creo que una de las cosas más asombrosas es que siempre supe que Flow era una gran empresa con verdaderas intenciones. Pero cuanto más anunciamos mi relación con Flow, más personas se acercan a mí y me dicen: 'Wow, amo esta compañía'".

Para mantener una asociación sólida, Reichenbach cita la confianza y la transparencia como la estrategia principal de la empresa. Sin embargo, el entusiasmo mutuo de Mendes y Reichenbach por las iniciativas de sostenibilidad de la empresa también parece estar en el centro de esta conexión en particular. Y hay mucho de qué entusiasmarse: con los planes de Flow de salir en la Bolsa de Valores de Toronto, Reichenbach dice que siente que la marca del agua está escribiendo su primer álbum.

Mendes está ahí para apoyarlo en cada paso del camino.

"Con Flow, es que cuando defiendes algo que es más grande que tú, tienes la energía de 10 personas. Esa es la belleza de eso. Nick y el equipo me dijeron que Flow se trataba de algo más grande que ellos. No se trataba de convertirse en el agua de la que más se habla en el mundo”, dice Mendes. “Soy muy cuidadoso con las marcas con las que trabajo y considero que Flow es parte de mi historia y parte de mi futuro. Es mucho más que una asociación. Realmente se siente como algo con un propósito".