Cuando este empresario perdió su trabajo, creó un grupo de Facebook para aliviar el dolor. Ahora ayuda a más de 30 mil personas con sus carreras

Ketan Anjaria está muy familiarizado con el dolor y el estrés que conlleva el desempleo. Seis meses antes de convertirse en el fundador de la empresa de coaching profesional HireClub en 2011, Anjaria perdió su trabajo después de trabajar en una startup. No quería que nadie más pasara solo por el estrés de la búsqueda de empleo, por lo que decidió crear HireClub como un grupo de Facebook para ayudar a otros durante un momento vulnerable. Pero una semana después de crear HireClub, descubrió que su grupo brindaba más que palabras de aliento. Gracias al grupo, alguien pudo conseguir un trabajo.

A través de invitaciones de amigos y amigos de amigos, el grupo creció gradualmente hasta 2017, cuando el programa empresarial Meet The Drapers presentó HireClub. A partir de ese momento, el éxito del negocio se disparó, ya que Anjaria recaudó 50,000 dólares en capital de los espectadores del programa y la comunidad de HireClub. Reinvirtió el dinero para desarrollar aún más el negocio y, en 2018, lanzó HireClub como un producto basado en suscripción que cobraba una tarifa mensual por las sesiones de entrenamiento profesional. Hasta la fecha, la compañía tiene más de 30,000 miembros de la comunidad y ha ayudado a aumentar los salarios de los clientes en un total de 3.6 millones de dólares.

Sin duda, los tiempos han cambiado desde el lanzamiento del grupo hace una década. En una entrevista con Entrepreneur, Anjaria analiza cómo su empresa y sus usuarios están navegando por un mercado laboral como ningún otro.

Comenzaste a coachear cuando te diste cuenta de que había una discrepancia entre las personas y las habilidades necesarias para conseguir un trabajo. ¿Crees que esas habilidades para conseguir un trabajo han cambiado a lo largo de los años?

Creo que ahora más que nunca, la marca personal y la escritura son habilidades muy importantes, especialmente desde la pandemia, cuando la mayor parte de nuestra comunicación se realiza a través de los mensajes de texto. Los currículums son esencialmente un proyecto de escritura y marca personal. Estás describiendo quién eres, cuáles son tus logros de manera que la gente pueda compartirlos y entenderlos con mucha claridad y rapidez.

Creo que también a medida que las empresas crecen, la especialización se vuelve aún más importante. A menudo les digo a los clientes: "Deberías desarrollar un conjunto de habilidades en particular en lugar de tratar de ser un generalista, porque a medida que las empresas crecen, los generalistas no son quienes suelen ser contratados".

Obviamente, el más importante es la creación de redes. El 70% de los trabajos todavía se encuentran a través de la creación de redes. Solo el 15% de los trabajos se realizan a través de bolsas de trabajo. La gente quiere contratar personas en las que confía. Hay algo llamado conexiones débiles: no es el amigo que conoces, a menudo es el amigo de su amigo el que a menudo es realmente útil en este tipo de situaciones.

¿Por qué crees que la gente se sintió atraída por el grupo de Facebook? ¿Qué crees que resonó en la gente?

Imagínate un puesto de trabajo en 2021 y un puesto de trabajo en 2000: ¿qué ha cambiado? No tenía ningún aspecto social. No hay forma de comunicarse. No hay forma de responder por tus amigos que aparecen en la lista pública. Entonces, al hacer eso a través de Facebook, realmente creamos trabajos con un elemento social. Tener ese aspecto socializado de los puestos de trabajo realmente atrajo a la gente a comenzar. Lo que se quedan es la comunidad que les da retroalimentación.

Como puedes imaginar, la mayoría de la gente actúa sola para encontrar un trabajo. Con HireClub, no tienes que hacerlo solo. A veces, una persona dirá: "Voy a hacer una entrevista" y luego publicará una selfie de sí misma. Y literalmente 300 personas comentarán y dirán: "¡Tú puedes con esto!", "Buena suerte", "Creo en ti". ¿Te imaginas ese tipo de energía en la entrevista?

Durante tanto tiempo, creo que la gente se avergonzó del hecho de estar desempleados o de estar pasando por el proceso de pago. Pero creo que lo que hace que la gente se quede es que tienen otras personas. Muchos miembros se han unido a sus amistades y han pasado el rato entre ellos.

¿Existen conceptos erróneos sobre el coaching profesional y lo que eso significa?

Todos pueden beneficiarse del coaching entre pares.

Al igual que el entrenamiento personal, la terapia era algo de lo que no hablaba mucha gente hace 10 años. Es bastante común ahora. Y creo que el coaching va a ser muy similar en el sentido de que en el futuro todo el mundo debería tener un entrenador.

A menudo tienes un entrenador en la escuela secundaria o un consejero profesional en la universidad, y luego te pones a trabajar y luego no tienes a nadie durante los próximos 40 años. ¿A dónde vas en busca de apoyo? Antes la gente solía ​trabajar para empresas durante 10, 15 años, y tenía un mentor en ellas o alguien que podía abogar por ti. Ahora, la permanencia media del trabajo es de menos de cuatro años. Por lo tanto, no tienes la capacidad de obtener apoyo cuando lo necesitas.

Realmente creo que en el futuro tendrás un entrenador desde que te gradúes de la universidad hasta que te jubiles, porque las carreras son cada vez más difíciles y quieres destacar para aumentar tu salario.

¿Cómo ha afectado la pandemia a HireClub y al tipo de entrenamiento que la gente ha necesitado?

Lo que aprendimos es cómo se sienten las personas en la oficina y en el trabajo remoto, cómo se maneja en términos de incorporación de personas, apoyo a las mismas, que la capacitación continua de las personas a través del trabajo remoto se volvió realmente importante. Como todos vimos, la ansiedad, la depresión y el estrés se dispararon durante la pandemia.

Así que ahora no solo tenemos personas que buscan trabajo o personas que trabajan en trabajos, sino que también están haciendo cosas como, 'Ahora tengo dos hijos en casa que están constantemente en ella porque no pueden ir a la escuela' o potencialmente tratando con el COVID en la familia.

Tuvimos que pensar mucho en la atención plena. Tenemos que hablar mucho de gratitud, tenemos que pensar mucho en qué ejercicios puedes hacer para tener diferentes puntos de vista sobre lo que está pasando. A veces, ha habido situaciones en las que dijimos: "La terapia puede ser algo que debas analizar", porque el coaching a veces no siempre es la respuesta. Estoy feliz de hacer eso porque quiero que las personas tengan una salud laboral y mental completa.

Creo que la pandemia nos mostró que todavía quedan muchas innovaciones por hacer. Todavía hay muchas formas de probar cosas nuevas. Y eso es lo que queremos hacer en HireClub: descubrir nuevas formas de hacer las cosas.