El auto eléctrico más barato de China llegará a España

July 20, 2021 2 min read

Los autos eléctricos cada vez se hacen más populares en España, para continuar esta ruta, la versión europea del Wuling HongGuang Mini llegará al país. Será mejor conocido como Freze Nikrob de la marca lituana Dartz.

Este vehículo tiene la fama de ser el más barato en China, pues lo venden por 3,600 euros (85,500 pesos mexicanos aproximadamente) y es el segundo más vendido en su lugar de origen, el primero es el Model 3 de Tesla. En su nuevo hogar tendrá un costo alrededor de los 9,000 euros (213,861 pesos mexicanos aproximadamente).

Экспорт самого дешевого электрокара Freze Nikrob, созданного на базе Wuling Hongguang Mini, может охватить всю Европу, сообщили "Китайским автомобилям" в Dartz Motorz



