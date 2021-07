Elon Musk le deseó buena suerte 'en silencio' a Jeff Bezos antes del vuelo espacial de Blue Origin

July 21, 2021 3 min read

Jeff Bezos hizo historia el martes cuando tomó vuelo en su cohete New Shepard en el primer vuelo con tripulación completa de su compañía de exploración espacial.

"Mis expectativas eran altas y se superaron drásticamente... La parte más profunda para mí fue mirar la Tierra", dijo Bezos a una multitud de Texas tras su exitoso aterrizaje después de los 10 minutos de duración del viaje. "A medida que nos movemos por el planeta, lo dañamos... una cosa es reconocer eso intelectualmente, y otra cosa es ver con tus propios ojos lo frágil que es en realidad".

Al aterrizar, Bezos fue felicitado por su colega multimillonario y director ejecutivo de Virgin Group, Richard Branson, quien venció a Bezos en el espacio hace poco más de una semana.

Well done @blueorigin, @jeffbezos, Mark, Wally and Oliver. Impressive! Very best to all the crew from me and all the team at @virgingalactic