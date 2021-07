Los 6 sistemas que debes poner en tu negocio antes de que te gane la competencia

July 26, 2021 6 min read

La competencia nunca fue tan feroz. En muchos mercados verticales y regiones, muchas de las antiguas barreras ya no existen. Gracias al crowdfunding, inversores, redes conectadas y logística global, hoy es más fácil que nunca para una startup transformarse en un competidor principal del mercado de un día para otro. Esto significa que se puede estar frente a una ola de competidores nuevos, que llegan al mercado con novedades, apuntando a la base de clientes de su empresa, y amenazando la estabilidad de las otras marcas.

De todas maneras, no solo se trata de nuevos competidores. No se puede permitir a la competencia avanzar ni lograr ninguna ventaja en la batalla por un pedazo del mercado y del dinero de los clientes. La tecnología es una de las mejores herramientas. Permite que la competencia avance, pero también permite poder lograr un fuerte posicionamiento y poder colocarse delante de ellos.

A continuación, enlisto los seis sistemas esenciales para implementar antes que lo haga la competencia:

1. Solución ERP Moderna desarrollada para el sector de alimentos y bebidas

Las empresas maduras de la competencia en general ya cuentan con un software ERP. Pero normalmente luchan con versiones antiguas con patches. Si la competencia, ya sean empresas grandes o chicas, cuentan con una solución ERP de vanguardia con funcionalidades ya concentradas necesarias para fórmulas, planeamiento estacional, y visibilidad predictiva de los ingredientes necesarios, entre otras características, se corre el riesgo de perder el mercado ganado con tanto esfuerzo.

Las soluciones ERP han hecho grandes avances en los últimos años en la medida que la tecnología digital se ha incluido en las funcionalidades estándar. Cuando una empresa de la competencia invierte en un ERP, no solo contará con una solución para la gestión financiera. sino que contarán con un arsenal de funciones para el planeamiento, pronósticos y también herramientas analíticas.

Actualmente, algunas soluciones ERP se especializan por sector vertical. Las funcionalidades last mile ya se encuentran incluidas en el software. Ya no hacen falta modificaciones engorrosas que pueden complicar los upgrades futuros.

2. Gestión de Activos Físicos y el Internet de las cosas (IoT)

La combinación de una solución para la gestión del ciclo de vida de la maquinaria de planta y la tecnología de sensores del IoT brinda a la empresa una ventaja competitiva considerable. Estas son aplicaciones poderosas que ayudan a que las plantas funcionen sin tiempos de paro inesperados. Los sensores embebidos monitorean las alertas tempranas que indican que necesitan mantenimiento o algún servicio. El sistema luego dispara una respuesta automática que, a largo plazo extiende el ciclo de vida de la maquinaria. Esta tecnología novedosa será un beneficio drástico para la empresa que la ponga en funcionamiento primero.

La tecnología de sensores del IoT brinda a la empresa una ventaja competitiva considerable / Imagen: Depositphotos.com

3. Gestión del Ciclo de Vida del Producto

Los clientes en la actualidad esperan contar con la introducción frecuente de nuevos productos; desean contar con más ofertas, mayores opciones, combinaciones innovadoras; nuevos empaques y métodos de preparación. Esto significa que hace falta investigar y desarrollar nuevos productos constantemente. Una solución moderna de PLM ayuda a optimizar el proceso y llevar productos al mercado en forma más rápida.

4. Solución para Gestión del Almacén/Bodega

A medida que crece el negocio, también crecen los retos para la gestión del inventario de los ingredientes y de los productos terminados. Cuando se agregan retos adicionales de heladera, refrigeradores y de almacenes remotos, se vuelve más difícil tener visibilidad. Un sistema de software para la gestión del almacén brinda movilidad para ayudar con las entregas, el cross-docking, slotting y la recepción de productos para acortar los tiempos que dificultan la gestión. Es importante contar con una buena solución para ser más competitivos y poder entregar más ordenes en menos tiempo y todas en tiempo y forma.

5. Gestión de la Cadena de Suministro

Las empresas modernas de alimentos y bebidas en general necesitan optimizar cadenas de suministro complejas y las redes de proveedores que muchas veces son globales. Es esencial contar con visibilidad total de la ubicación y estado de los traslados para la llegada a tiempo de los ingredientes necesarios para el proceso. Un sistema avanzado de gestión de la cadena de suministro permite realizar ajustes en tiempo real. Las empresas que aprovechen esta tecnología primero lograrán mayores beneficios y rentabilidad.

6. Implementación en la Nube

La implementación en la nube frecuentemente viene de la mano con la actualización del software ERP existente o con el agregado de nuevas soluciones. Todas las soluciones mencionadas anteriormente pueden implementarse en la nube. Pero las ventajas de un software basada en la nube son sorprendentes. La tecnología en la nube es rápida para implementar. Es ágil y moderna, siempre es mejor implementarlo antes que lo haga la competencia. Todas las nuevas innovaciones tecnológicas serán ahora puestas en marcha en la nube a medida que se desarrollan. Esto significa que las empresas con tecnología en la nube tendrán una ventaja competitiva.

Estas son solo 6 soluciones a las que las empresas en el sector de alimentos y bebidas deben prestar atención. Mantenerse modernas e innovadoras requiere estar siempre vigilantes a las novedades tecnológicas. La competencia es cada vez más exigente. Todas las empresas buscan constantemente formas de destacarse del resto. Estar alertas. Estar preparados. Ser proactivos y hacer las inversiones en tecnología, es la forma más efectiva de mantenerse por delante del resto.