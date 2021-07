Alexa de Amazon ya tiene nuevo nombre y tono de voz

July 27, 2021 3 min read

This story originally appeared on Cine Premiere



Por Brenda Medel

Es probable que los padres de niñas llamadas Alexa dejen de protestar en contra de Amazon y ya pueden dormir tranquilos, ahora que la compañía ha anunciado que el famoso asistente virtual de Amazon ya tiene nuevo nombre y tono de voz… ¿Su nombre? Ziggy, que fungirá como una nueva opción, entre la variedad de palabras de activación que ofrece el dispositivo Echo.

Se ha señalado que Ziggy es la nueva voz masculina del famoso asistente virtual; sin embargo, la compañía apunta que no desea asociar ambas voces con el género. «Amazon no está asociando específicamente «Alexa» con la voz que suena femenina y «Ziggy» con la nueva opción que suena masculina; los usuarios pueden utilizar cualquiera de las opciones de voz con cualquiera de las palabras de activación» (vía The Verge)

Cabe apuntar que Ziggy, actualmente, sólo está disponible en territorio norteamericano (Estados Unidos). Pero se prevé que pueda extenderse a otros países, incluido México, en el futuro. Mientras tanto, aquí escucha la voz de Ziggy.

¿Cómo cambiar el nombre y el tono de voz de Alexa?

Para cambiar la voz de Alexa, en las famosas bocinas inteligentes Echo Dot, y probar a Ziggy, lo único que necesitas decir es “Alexa, cambia tu voz” y así podrán elegir a Alexa o Ziggy para apoyarte en tus labores diarias. Aunque el cambio también puedes hacerlo desde la configuración de Alexa en la app de tus dispositivos móviles: Android, iOS o Microsoft.

Abre la aplicación Alexa, luego haz click en Dispositivos en la barra de menú inferior, haz click en Echo & Alexa en la parte superior, luego haz click en el nombre del dispositivo cuya palabra de activación deseas cambiar. Haz click en el ícono de Configuración (engranaje) en la esquina superior derecha, luego desplázate hacia abajo y da click en Palabra de Activación, luego selecciona el que le gustaría usar, por ejemplo, la nueva voz de Ziggy. Una ventana emergente te avisará que el cambio puede tardar unos minutos y luego haz click en Aceptar.

Aquí un pequeño manual.

Fuente: The Verge (vía)

Celebridades en Amazon Alexa

No es la primera vez que Alexa es «sustituida» por otras voces. Recordemos que Amazon habilitó un paquete de voces que incluyen a Samuel L. Jackson, Melissa McCarthy y el exjugador de baloncesto Shaquille O’Neal (Shaq). Sin embargo, estas celebridades no ocupan el lugar de Alexa en su totalidad sino que «más bien, esas celebridades prestaron sus voces a sólo unas pocas respuestas selectas, como el clima, los temporizadores y algunas preguntas específicas que van de acuerdo con su personalidad» (vía CNET).