Las cosas que las personas ultramillonarias hacen con su dinero (y que la mayoría de la gente ignora)

July 29, 2021 4 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Katie Hyde, directora regional de Goldman Sachs Private Wealth Management en San Francisco, responde algunas preguntas comunes sobre la creación y gestión de patrimonio a medida que creces tu empresa.

Cuando se trata de la administración del dinero, ¿qué hacen los clientes con un patrimonio neto ultra alto que deberían hacer las personas de todos los niveles de ingresos?

La lección más importante es que tu dinero siempre puede trabajar para ti. Con nuestros clientes de patrimonio neto ultra alto, ningún dólar se queda quieto. Cualquiera puede beneficiarse de este enfoque para administrar el dinero, ya sea que tenga varias carteras de inversión o esté creando un fondo de emergencia. Incluso si recién estás comenzando y tienes tu dinero en una cuenta corriente o de ahorros, puedes asegurarte de obtener la mejor tasa de interés posible y pensar en el rendimiento después de impuestos.

¿Cuál es el problema más común que enfrentan los emprendedores y cómo les ayuda a resolverlos?

Los emprendedores están ocupados y, en general, se centran apasionadamente en desarrollar sus negocios. A menudo, vemos que están tan centrados en su empresa que no siempre se toman el tiempo para pensar en sí mismos y en sus finanzas personales. Ese tipo de enfoque es lo que les permite tener éxito, pero también es importante que no permitan que sus prioridades personales se queden en el camino mientras su negocio crece. Podemos ayudarlos a tomar decisiones rápidas y poner en orden sus finanzas personales, para que puedan concentrarse en su empresa. También nos aseguramos de que no pierdan oportunidades con su propio dinero, ya sea para el crecimiento de la riqueza personal o donaciones caritativas.

¿Cómo pueden los emprendedores emergentes ponerse en el camino correcto para convertirse en un patrimonio neto ultra alto?

El paso más importante que puede dar un emprendedor en torno a la creación de su propia riqueza es establecer el equipo adecuado desde el principio para ayudar a quitarse las cosas de su plato. El equipo adecuado puede ayudarlos a pensar en decisiones clave basadas en sus objetivos, evitar dejar dinero sobre la mesa y priorizar elementos personales de planificación patrimonial que pueden haberse evitado debido a un hiperenfoque en la empresa que están construyendo. No querrás despertarte en un año y decir: "Ojalá lo hubiera hecho", cuando hay cosas que puedes planificar.

¿Cómo pueden los emprendedores navegar por las diferentes etapas de la riqueza a lo largo de sus carreras?

La forma en que asesoramos a los clientes evoluciona con el tiempo a medida que su negocio crece y cambia. Cuando un emprendedor está comenzando, es posible que esté más enfocado en las finanzas de su negocio que en las suyas. Las primeras discusiones se centran en los componentes más básicos de fideicomiso y patrimonio; sin embargo, a medida que avanza su situación, surgen complejidades y necesidades adicionales que no pueden quedar sin respuesta. Si llegan al punto emocionante de una oferta pública inicial, trabajamos con ellos en nuevas complejidades, como la estructura de compensación, la maximización de la eficiencia fiscal y la búsqueda de posiciones de acciones concentradas. También es fundamental alinearse con la planificación a largo plazo, como los objetivos filantrópicos. Otros emprendedores están interesados ​​en aprender sobre liquidez y si una venta secundaria tiene más sentido para ellos. No importa en qué etapa se encuentre un emprendedor, navegamos estos cambios con ellos en cada paso del viaje.

¿Cuál es el mejor consejo de dinero que ha recibido?

El consejo más importante cuando eres un inversor es ser humilde, tener curiosidad y nunca asumir que sabes todo sobre un tema. Más allá de eso, creo que casi todo lo que ha dicho Warren Buffett vale su peso en oro.