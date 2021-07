Sus padres lo abandonaron en un internado, pero Ron Popeil encontró una familia al inventar los infomerciales

July 29, 2021 11 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

"Mi filosofía es, cuando duermes, pierdes. Si tienes una gran idea, al menos arriesga y da lo mejor de ti", Ron Popeil.

¿El presidente de QVC, Doug Briggs, tiene un santuario dedicado a Ron Popeil en su habitación? ¿El CEO de USA Networks, Barry Diller, envía a Popeil una tarjeta de agradecimiento cada vez que su Home Shopping Network acumula otros 100 millones de dólares en ventas? Si no, deberían, porque sin Popeil, podrían no existir. Al combinar los discursos de los pregoneros de las ferias del siglo XIX con el medio emergente de la televisión, Popeil inventó el infomercial y puso las ruedas en movimiento para la industria moderna de compras desde el hogar de 2.5 millones.

Popeil es el Horatio Alger de la era de la televisión, un millonario hecho a sí mismo que comenzó con casi nada. Nacido el 3 de mayo de 1935 en el Bronx, Nueva York, la infancia de Popeil fue todo menos idílica. A los 3 años, sus padres se divorciaron y lo abandonaron. Exiliado a un internado en el norte del estado de Nueva York, no los vio durante años.

Cuando Popeil tenía unos 8 años, sus abuelos paternos lo acogieron, pero la vida con ellos no fue mucho mejor. La pareja peleaba constantemente y le mostraba poco afecto. No fue hasta que se mudaron de Miami a Chicago, donde su padre fabricaba utensilios de cocina, que Popeil encontró la salvación. Cuando tenía 16 años, descubrió un lugar donde podía romper con su triste infancia: la infame Maxwell Street de Chicago.

Imagen: Vía Alchetron

Maxwell Street, el equivalente descarnado de un mercadillo moderno, era una avenida sucia en un barrio malo, donde una colección de vendedores ambulantes vendía ropa, productos de cocina y chucherías, y los ladrones descargaban tapacubos, radios y otros artículos robados.

Cuando Popeil vio a toda esa gente vendiendo productos y embolsándose dinero en efectivo, la proverbial bombilla de luz se encendió en su cabeza. "Puedo hacer lo que están haciendo", pensó. "Pero puedo hacerlo mejor". Recogiendo algunos productos de cocina de la fábrica de su padre, Popeil se dirigió a Maxwell Street para probarlo. "Empujé. Grité. Grité. Y funcionó", recuerda en su autobiografía, El vendedor del siglo. "Me estaba metiendo dinero en los bolsillos, más dinero del que había visto en mi vida. No tenía que ser pobre el resto de mi vida. A través de las ventas, pude escapar de la pobreza y la existencia miserable que tenía con mi abuelos. Había vivido durante 16 años en hogares sin amor, y ahora finalmente había encontrado una forma de afecto y una conexión humana a través de las ventas".

Durante los años siguientes, Popeil se levantaba antes del amanecer, compraba fanegas de coles, papas, rábanos y zanahorias para usar en sus demostraciones, y preparaba su mesa en Maxwell Street y en ferias y espectáculos alrededor de Chicago. Ladrando desde lo alto de una caja de Pepsi, cortó y cortó en cubitos mientras perfeccionaba su rutina. Y la gente compraba sus aparatos; algunas semanas ganaba hasta 500 dólares.

Imagen: Vía IEB School

Popeil utilizó parte de sus ganancias para inscribirse en la Universidad de Illinois. Pero después de un año y medio de asistir a clases, decidió que la universidad no era para él. Dejando atrás la universidad, Popeil decidió trasladar su acto al interior. Hizo un trato con el gerente de un Woolworth de Chicago para permitirle vender sus productos en la tienda para participar en la acción. Popeil vendía una variedad de productos, la mayoría de los cuales le compró a su padre, incluidos aerosoles para limpiar zapatos, kits de plantas de plástico y cortadoras de alimentos. Trabajando seis días a la semana vendiendo productos fabricados por su padre, así como por otros proveedores, el lanzador natural ganaba más de 1,000 dólares por semana en un momento en que el salario mensual promedio era de 500.

Popeil todavía estaba haciendo demostraciones de productos en Woolworth's cuando hizo su primera incursión en el marketing televisivo. Inmediatamente reconoció el tremendo potencial del nuevo medio y comenzó a buscar formas de aprovecharlo al máximo. Su principal problema era el dinero. Los comerciales de televisión eran costosos de producir y emitir, y Popeil simplemente no tenía la financiación. Luego, en 1963, un amigo le habló de una estación de televisión en Tampa que le permitiría hacer un comercial por 550 dólares. Para Popeil, eso era solo la paga de media semana, y pensó que no tenía nada que perder. Todo lo que necesitaba era un producto.

Para su debut televisivo, Popeil quería un artículo nuevo y diferente. Ninguno de los productos de su padre cumplía con los requisitos, por lo que recorrió el mercado en busca de nuevos artículos. Durante su búsqueda, un amigo le contó a Popeil sobre una boquilla de manguera de alta presión que consideró que era el producto perfecto para una presentación televisiva. Al insertar diferentes tabletas (hechas de detergente, cera para automóviles, fertilizante o herbicida) entre la manguera y la boquilla, podría lavar y encerar su automóvil, fertilizar su césped y eliminar las malas hierbas.

Imagen: Vía IEB School

"Fue una mejor trampa para ratones ", revela Popeil en su autobiografía."Fue un gran producto para comenzar mi carrera televisiva, porque todos podían usarlo".

Popeil compró una pequeña cantidad del producto a su fabricante con sede en Chicago, lo llamó Ronco Spray Gun (Ronco es la abreviatura de Ron's Company, el nombre que eligió para su incipiente empresa), y comenzó a publicitarlo en estaciones de televisión en todo el Medio Oeste. Popeil escribió, dirigió y protagonizó el comercial él mismo, luego lo transmitió durante el tiempo no vendido que pudo comprar a bajo precio en las estaciones de televisión locales. Al hacerlo, escribió el primer capítulo en la historia de las ventas de televisión de respuesta directa.

Como había predicho Popeil, la pistola rociadora Ronco fue un gran éxito. Al ver el logro de su hijo, el padre de Popeil le pidió que vendiera una nueva y revolucionaria cortadora de alimentos que había desarrollado llamada Chop-O-Matic. Popeil estuvo de acuerdo, y una vez más escribió, dirigió y protagonizó su propio comercial. Al igual que la pistola rociadora Ronco, la Ronco Chop-O-Matic fue un éxito inmediato. El Chop-O-Matic fue el mayor éxito que el padre de Popeil había logrado, vendiendo miles de unidades. Lleno de dólares recién descubiertos, el mayor de Popeil comenzó a soñar con las secuelas de Chop-O-Matic y finalmente se le ocurrió el producto que haría de Ronco un nombre familiar: el Veg-O-Matic.

Gracias principalmente al Veg-O-Matic, las ventas anuales de Ronco se dispararon de 200,000 a 8.8 millones de dólares en solo cuatro años. Popeil decidió que era hora de hacer pública su empresa y le pidió a la firma de inversiones Shearson Hammill que suscribiera la oferta pública inicial. Shearson Hammill estuvo de acuerdo, pero sugirió que Popeil cambiara el nombre de su empresa. "Ronco, dijeron, realmente no dijo nada sobre quiénes éramos", explica Popeil en Salesman of the Century. "Querían un nombre que describiera lo que hacíamos. Así que nos convertimos en Ronco Teleproducts Inc."

Cuando se realizó la oferta en agosto de 1969, Popeil se convirtió en multimillonario de la noche a la mañana y nació una dinastía de marketing televisivo de respuesta directa. Durante los siguientes 20 años, Popeil presentaría a los televidentes nocturnos una asombrosa variedad de productos "milagrosos", desde Dial-O-Matic y Buttoneer hasta Pocket Fisherman y Mr. Microphone, muchos de los cuales inventó o ayudó a diseñarse a sí mismo. Las acciones de Ronco se dispararon en la Bolsa de Nueva York, y Popeil, quien, como bromeó un reportero, podía vender esmalte de uñas al Venus De Milo, se convirtió en un millonario de la jet set.

En la década de 1980, Popeil había vendido discos, picadores, rebanadores, cortadores de cubitos, calcetería, cerámica, kits de velas y mucho más. Pero se avecinaban días oscuros para el Hemingway de las compras desde el hogar. En 1984, Ronco (pero no Popeil) se vio obligado a declararse en quiebra cuando un banco solicitó un préstamo inesperadamente y se apoderó del inventario de la empresa. Popeil, desmoralizado pero impávido, volvió a comprar el inventario, se arremangó y regresó al circuito de la feria del condado. Por un tiempo, su blip desapareció del radar.

En 1989, Popeil lanzó su regreso a la televisión, bombardeando las estaciones de cable con infomerciales para un producto que soñó una década antes: un deshidratador de alimentos. El Einstein del infomercial demostró una vez más su genio. En un año, vendió deshidratadores por valor de más de 150 millones de dólares. De vuelta en la cima, Popeil siguió con GLH-9 (cabello en aerosol), una máquina para hacer pasta y una máquina para hacer salchichas.

Después de más de 40 años vendiendo de todo, desde cintas métricas sin cinta y cortadores de botellas y frascos hasta engastadores de diamantes de imitación, Popeil ha comercializado casi todo tipo de artilugios imaginables. Y con las ventas de su último proyecto del día, Showtime Rotisserie & BBQ, que se están fortaleciendo, Popeil promete seguir siendo el principal vendedor de televisión hasta bien entrado el próximo milenio. De hecho, aunque a menudo ha hablado de jubilarse, admite que probablemente nunca lo hará. "Siempre vas a ver a Ronco o Popeil en el mercado", dice. "Nunca dejaré de vender."

Las reglas de Ron Popeil para vender

Popeil atribuye gran parte de su éxito a su filosofía de que todos los productos Ronco deben regirse por dos reglas: 1) el producto debe ser necesario para muchas personas; y 2) el producto tiene que solucionar un problema. La filosofía parece funcionar. Desde que comenzó a lanzar productos a fines de la década de 1950, Popeil solo ha tenido tres fracasos: el limpiador de ventana interior exterior (que tiende a caer en picado al suelo), el mal llamado Hold-Up (un adhesivo que le permite colgar cosas en la pared). sin usar un clavo), y una combinación de cafetera / plancha de vapor llamada Prescolador.

Popeil falleció este miércoles 26 de julio a la edad de 86 años.